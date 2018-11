Βρετανία: Στις 11 Δεκεμβρίου ψηφίζει η Βουλή τη συμφωνία για το Brexit

To βρετανικό κοινοβούλιο θα ψηφίσει για το αν θα στηρίξει τη συμφωνία της Βρετανίδας πρωθυπουργού για το Brexit, Τερέζα Μέι, στις 11 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με αντίγραφο χρονοδιαγράμματος της σχετικής συζήτησης του κοινοβουλίου που ανάρτησε στο Twitter ανταποκριτής του Business Insider.

Το χρονοδιάγραμμα, το οποίο παρουσιάζεται σε γράμμα που έστειλε στους βουλευτές ο Τζούλιαν Σμιθ, υπεύθυνος των Τόρις για την κομματική πειθαρχία, αναφέρει ότι η κυβέρνηση θα διαβουλευθεί επί πέντε ημέρες για το ζήτημα.

Here’s the letter Chief Whip Julian Smith’s has sent to MPs outlining the key dates over the next few weeks. Brexit meaningful vote and debate: Tuesday 4th-Tuesday 11th December. pic.twitter.com/20Gm0hQxSj