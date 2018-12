Ο Τουσκ συγκαλεί Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για το Brexit

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ντόναλντ Τουσκ συγκάλεσε την πραγματοποίηση έκτακτου συμβουλίου των Ευρωπαίων ηγετών για το Brexit, κατά τη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη.

Στην ανακοίνωση, ο κ. Τουσκ τονίζει πως η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα επαναδιαπραγματευτεί τη συμφωνία, ούτε και το δίχτυ ασφαλείας για τα σύνορα, αλλά είναι έτοιμη να συζητήσει πως μπορεί να διευκολυνθεί η έγκριση της συμφωνίας στο Ηνωμένο Βασίλειο.

«Καθώς τελειώνει ο χρόνος, θα συζητήσουμε επίσης την ετοιμότητα μας σε ένα σενάριο μη συμφωνίας» πρόσθεσε.

