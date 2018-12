Toυσκ σε Μέι: Η Ε.Ε. θέλει να βοηθήσει στο Βrexit

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Ντόναλντ Τουσκ, δήλωσε μετά τη συνάντηση με τη Βρετανίδα πρωθυπουργό Τερέζα Μέι ότι το μπλοκ των 27 κρατών μελών είναι πρόθυμο να την βοηθήσει να κερδίσει την έγκριση του βρετανικού κοινοβουλίου για τη συμφωνία αποχώρησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Μακρά και ειλικρινή συζήτηση με τη βρετανίδα πρωθυπουργό Τερέζα Μέι ενόψει της συνόδου για το Brexit. Eίναι ξεκάθαρο ότι η Ε.Ε. των 27 θέλει να βοηθήσει. Το ερώτημα είναι πως» έγραψε στο Twitter ο κ. Τουσκ.

