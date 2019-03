Φθηνό χρήμα στις τράπεζες ξαναμοιράζει η ΕΚΤ

Νέα εργαλεία χρηματοδότησης για τις τράπεζες ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια στη σημερινή συνεδρίαση του διοικητικού της συμβουλίου.

Οπως αναφέρει στη σχετική ανακοίνωση, από τον Σεπτέμβριο και έως τον Μάρτιο του 2021 θα διενεργούνται νέες δράσεις μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης (TLTRO-ΙΙΙ).

Οι νέες δράσεις θα βοηθήσουν να διατηρηθούν οι ευνοϊκές συνθήκες χρηματοδότησης των τραπεζών και η ήπια μετάδοση της νομισματικής πολιτικής.

Επίσης, σημείωσε ότι θα συνεχίσει να επανεπενδύει το σύνολο των εσόδων από τα ομόλογα που ωριμάζουν και έχουν αγοραστεί στο πλαίσιο του προγράμματος αγορών ομολόγων (APR) για μεγάλο χρονικό ορίζοντα, μετά και τη χρονική στιγμή της πρώτης αύξησης επιτοκίων και για όσο χρειαστεί, ώστε να διατηρηθούν οι ευνοϊκές συνθήκες ρευστότητας.

Η είδηση προκαλεί πτώση για το ευρώ, ενώ υποχωρούν και οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών κρατικών ομολόγων.

Τα νέα μέτρα της ΕΚΤ συνδέονται με τη μεγάλη μείωση των προβλέψεων για την ανάπτυξη της οικονομίας της ευρωζώνης και τον πληθωρισμό.

Όπως ανακοίνωσε ο Μάριο Ντράγκι στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου, η ΕΚΤ προβλέπει πλέον ότι η οικονομία της ευρωζώνης θα αναπτυχθεί με ρυθμό 1,1% το 2019 αντί για 1,7% που ανέμενε προηγουμένως. Η ανάπτυξη θα αυξηθεί στο 1,6% το 2020 και θα υποχωρήσει στο 1,5% το 2021.

Την ίδια στιγμή, ο πληθωρισμός προβλέπεται να διαμορφωθεί στο 1,2% το 2019 αντί για 1,6% που προέβλεπε η ΕΚΤ τον Δεκέμβριο. Το 2020 θα ανέλθει στο 1,5% και το 2021 στο 1,6%.

Ο κ. Ντράγκι υποστήριξε ακόμη πως ενώ κάποιοι από τους παράγοντες οι οποίοι υπονομεύουν την ανάπτυξη έχουν αρχίσει να εξασθενούν, η επιδείνωση των οικονομικών στοιχείων καταδεικνύει ότι θα υπάρξει ένας σημαντικός μετριασμός της ανάπτυξης. Οι αβεβαιότητες γύρω από γεωπολιτικούς παράγοντες, την απειλή του προστατευτισμού και τις αδυναμίες των αναδυόμενων αγορών, φαίνεται πως έχουν αφήσει σημάδια στο οικονομικό κλίμα, πρόσθεσε.

Διευκρίνισε, ωστόσο, πως οι πιθανότητες ύφεσης είναι πολύ χαμηλές.

Ο κ. Ντράγκι υπογράμμισε επίσης ότι τα επιτόκια θα παραμείνουν στα σημερινά επίπεδα τουλάχιστον ως το τέλος του 2019 και σε κάθε περίπτωση, για όσο διάστημα είναι απαραίτητο ώστε να διασφαλιστεί η σύγκλιση του πληθωρισμού προς τον στόχο της ΕΚΤ.

Ο ίδιος τόνισε πως η ΕΚΤ σκοπεύει να συνεχίσει να επανεπενδύει τις πληρωμές κεφαλαίου από τα χρεόγραφα που αγοράστηκαν υπό το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης για παρατεταμένη περίοδο μετά την αύξηση των επιτοκίων.

Όσον αφορά τα νέα φθηνά δάνεια προς τις τράπεζες, τα λεγόμενα TLTRO, υποστήριξε ότι θα βοηθήσουν να διατηρηθούν ευνοϊκές πιστωτικές συνθήκες και ομαλή μετάδοση της νομισματικής πολιτικής.

Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου, ο κ. Ντράγκι επισήμανε πως το Δ.Σ. της ΕΚΤ δεν συζήτησε το ενδεχόμενο νέου προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης.

Κατά τη σημερινή του συνεδρίαση, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) αποφάσισε ότι το επιτόκιο των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης καθώς και τα επιτόκια της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης και της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων θα παραμείνουν αμετάβλητα, σε 0,00%, 0,25% και -0,40% αντιστοίχως.

Tα επιτόκια θα παραμείνουν σταθερά μέχρι το τέλος του 2019.

Παράλληλα, η τράπεζα έδωσε νέο guidance για τα επιτόκια, σημειώνοντας ότι αναμένεται να διατηρηθούν στα τρέχοντα επίπεδα καθ' όλη τη διάρκεια του έτους (έναντι προηγούμενου guidance για διατήρηση ως το καλοκαίρι).

