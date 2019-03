Σοκ από το πολύνεκρο χτύπημα σε δύο τεμένη στη Νέα Ζηλανδία

Τους 49 έχουν φτάσει οι νεκροί από τις σημερινές επιθέσεις εναντίον δύο τεμενών στην πόλη Κράιστσερτς, δήλωσε ο επικεφαλής της αστυνομίας της Νέας Ζηλανδίας Μάικ Μπους, στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. Νωρίτερα, σε επίσημη ενημέρωση, η πρωθυπουργός της χώρας Τζασίντα Άρντερν μίλησε για 40 νεκρούς.

Μεταξύ των θυμάτων, σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωσης της Νέας Ζηλανδίας, βρίσκονται και πολλά παιδιά. Περίπου 48 άνθρωποι έχουν διακομιστεί στο νοσοκομείο και νοσηλεύονται με τραύματα από σφαίρες, ανακοίνωσαν οι υγειονομικές αρχές της χώρας. Τα τραύματά τους ποικίλλουν από ελαφρά έως και σοβαρά, διευκρίνισαν οι αρχές.

Η Άρντερν επεσήμανε ότι η Νέα Ζηλανδία έχει τεθεί στο ανώτατο επίπεδο συναγερμού, ενώ πρόσθεσε ότι οι τέσσερις φερόμενοι δράστες του μακελειού που έχουν συλληφθεί έχουν εξτρεμιστικές απόψεις αλλά δεν περιλαμβάνονταν στον κατάλογο των προσώπων που παρακολουθούνταν από τις υπηρεσίες ασφαλείας.

Όπως αναφέρει η αστυνομία, ο δράστης είναι ένας 28χρονος γεννημένος στην Αυστραλία, που στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έφερε το όνομα «Brenton Tarrant». Η αστυνομία εξουδετέρωσε εκρηκτικούς μηχανισμούς μετά τη σφαγή στην Κράιστσερτς και ζήτησε από όλα τα τεμένη της χώρας να κλείσουν τις πόρτες τους. Ήδη οι αρχές έχουν προχωρήσει στις συλλήψεις τεσσάρων ατόμων, τριών αντρών και μιας γυναίκας.

Ο ένοπλος όπως επιβεβαιώθηκε κατά τη διάρκεια της ένοπλης εισβολής στα τεμένη έκανε ζωντανή μετάδοση (livestreaming) της αποτρόπαιας πράξης του επί τουλάχιστον 15 λεπτά.

Αυτόπτες μάρτυρες είπαν ότι ο ένας από τους δράστες των επιθέσεων φόραγε στολή παραλλαγής , αλεξίσφαιρο και κράνος και χρησιμοποίησε αυτόματο τουφέκι όταν άνοιξε πυρ μέσα στο ένα από τα τεμένη, στο κέντρο της πόλης. «Δεν υπάρχει καμία θέση σε αυτή τη χώρα, για πράξεις τόσο ακραίας βίας», δηλώνει η πρωθυπουργός Τζασίντα Αρντερν.

Το βίντεο από την επίθεση, που έχει κυκλοφορήσει ευρέως στο Διαδίκτυο, τον δείχνει να οδηγεί μέχρι το τέμενος, να εισέρχεται σε αυτό και να ανοίγει πυρ αδιακρίτως εναντίον των πιστών. Δείχνει επίσης ανθρώπους να κείτονται στο πάτωμα του τεμένους.

Οι μουσουλμάνοι είναι περίπου το 1% του πληθυσμού της Νέας Ζηλανδίας, σύμφωνα με μια απογραφή του 2013.

Η Νέα Ζηλανδία συγκαταλεγόταν μέχρι σήμερα στις πιο ασφαλείς χώρες του κόσμου, με μια πρόσφατη οδηγία του Στέιτ Ντιπάρτμεντ προς τους Αμερικανούς να επισημαίνει πως η χρήση πυροβόλων όπλων από κακοποιούς εκεί είναι «σπάνιο» φαινόμενο.

Συγκλονιστικά είναι τα στοιχεία που έρχονται στο «φως» της δημοσιότητας. Ο 28χρονος Αυστραλός δράστης Μπρέντον Τάραντ, σε λογαριασμό του στο Twitter που έχει απενεργοποιηθεί, είχε αναρτήσει φωτογραφίες με όπλα και πυρομαχικά πάνω στα οποία είχε γράψει μηνύματα με λευκή μπογιά.

Μάλιστα, το όπλο με το οποίο σκόρπισε τον θάνατο στο τέμενος της πόλης Κράιστσερτς της Νέας Ζηλανδίας έγραφε τη λέξη «τουρκοφάγος» με λατινικούς χαρακτήρες. Πρόκειται για ένα ημιαυτόματο όπλο τύπου AR-15, το οποίο μάλιστα είχε υποστεί και τροποποιήσεις.

Ο 28χρονος Αυστραλός είχε αναγράψει στο όπλο του ονόματα μακελάρηδων που είχαν διαπράξει μαζικές δολοφονίες στο παρελθόν σε όλο τον κόσμο, αλλά και τα ονόματα των πόλεων που είχαν αιματοκυλήσει μετά από αυτές τις επιθέσεις, αναφέρει το ethnos.

Ένδειξη μιας «αύξησης της ισλαμοφοβίας» για τον Τούρκο πρόεδρο, «οδυνηρή» υπενθύμιση του φονικού της Ουτόγια για την πρωθυπουργό της Νορβηγίας: Αυξάνονται οι καταδίκες από όλον τον κόσμο.

- Τουρκία

«Καταδικάζω κατηγορηματικά την τρομοκρατική επίθεση που διαπράχθηκε εναντίον μουσουλμάνων που προσεύχονταν στη Νέα Ζηλανδία και καταριέμαι αυτούς που τη διέπραξαν», δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος με ανάρτησή του στο Twitter. Πρόσθεσε πως η επίθεση αυτή είναι «ένα νέο παράδειγμα της αύξησης του ρατσισμού και της ισλαμοφοβίας».

«Με αυτή την επίθεση, η εχθρότητα εναντίον του ισλάμ (...) ξεπέρασε τα όρια της ατομικής παρενόχλησης για να φθάσει στο επίπεδο ενός μαζικού φονικού», δήλωσε επίσης ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σε ομιλία του στην Κωνσταντινούπολη. «Φαίνεται ξεκάθαρα ότι το όραμα του φονιά (...) κερδίζει έδαφος στη Δύση σαν ένας καρκίνος».

- Ευρωπαϊκή Ένωση

«Αυτή η πράξη παράλογης βίας εναντίον αθώων στον χώρο προσευχής τους δεν μπορεί να είναι περισσότερο αντίθετη στις αξίες και στην κουλτούρα ειρήνης και ενότητας που η Ευρωπαϊκή Ένωση συμμερίζεται με τη Νέα Ζηλανδία», ανέφερε ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ σε ανακοίνωσή του.

- ΝΑΤΟ

«Το ΝΑΤΟ βρίσκεται στο πλευρό της φίλης και εταίρου μας Νέας Ζηλανδίας, για την υπεράσπιση των ανοικτών κοινωνιών μας και των αξιών που μοιραζόμαστε», έγραψε στο Twitter ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ.

- Νορβηγία

Η Νορβηγίδα πρωθυπουργός Έρνα Σόλμπεργκ κάλεσε σε μάχη εναντίον «όλων των μορφών εξτρεμισμού» μετά την επίθεση αυτή, για την οποία είπε πως θύμισε τις επιθέσεις που πραγματοποιήθηκαν το 2011 από τον εξτρεμιστή δεξιό Νορβηγό Άντερς Μπέρινγκ Μπρέιβικ.

«Είναι προφανώς εξαιρετικά θλιβερό. Φέρνει στο νου οδυνηρές μνήμες από τη δική μας εμπειρία της 22ας Ιουλίου, της πιο δύσκολης στιγμής της μεταπολεμικής Νορβηγίας», δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο TV2.

Στις 22 Ιουλίου 2011, ο Άντερς Μπέρινγκ Μπρέιβικ είχε σκοτώσει 77 ανθρώπους πυροδοτώντας μια βόμβα στην έδρα της κυβέρνησης στο Όσλο και στη συνέχεια ανοίγοντας πυρ σε συγκέντρωση της νεολαίας του Εργατικού Κόμματος στο νησί Ουτόγια.

- Ρωσία

«Ελπίζω πως όλοι αυτοί που εμπλέκονται σ' αυτό το έγκλημα θα τιμωρηθούν όπως τους πρέπει», ανέφερε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν σε τηλεγράφημά του προς την πρωθυπουργό της Νέας Ζηλανδίας Τζασίντα Άρντερν, σύμφωνα με την υπηρεσία Τύπου του Κρεμλίνου.

«Μια επίθεση εναντίον ειρηνικών προσώπων συγκεντρωμένων για να προσευχηθούν σοκάρει με την ωμότητα και τον κυνισμό της», πρόσθεσε.

- Γαλλία

«Όλες οι σκέψεις μας για τα θύματα των φρικτών εγκλημάτων εναντίον των τεμενών του Κράιστσερτς στη Νέα Ζηλανδία και για τους συγγενείς τους. Η Γαλλία ορθώνει το ανάστημά της εναντίον κάθε μορφής εξτρεμισμού και δρα με τους εταίρους της εναντίον της τρομοκρατίας στον κόσμο», αντέδρασε στο Twitter ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.

- Γερμανία

«Συμμερίζομαι το πένθος των Νεοζηλανδών για τους συμπολίτες τους, που δέχθηκαν επίθεση και σκοτώθηκαν από ρατσιστικό μίσος ενώ προσεύχονταν ειρηνικά στα τζαμιά τους», αναφέρει η Γερμανίδα καγκελάριος Άγκελα Μέρκελ σε μήνυμά της στο Twitter, που δόθηκε στη δημοσιότητα από τον εκπρόσωπό της.

- Βρετανία

«Στο όνομα του Ηνωμένου Βασιλείου, τα πιο ειλικρινή συλλυπητήριά μου στους Νεοζηλανδούς μετά την τρομακτική τρομοκρατική επίθεση στο Κράιστσερτς. Οι σκέψεις μου πηγαίνουν σ' αυτούς που επλήγησαν απ' αυτή την ειδεχθή πράξη βίας», ανέφερε η Βρετανίδα πρωθυπουργός Τερέζα Μέι σε μήνυμα στο Twitter που εστάλη από την Ντάουνινγκ Στριτ.

- Ινδονησία

«Καταδικάζουμε κατηγορηματικά αυτού του τύπου τις βίαιες ενέργειες», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο πρωθυπουργός της Ινδονησίας Τζόκο Ουιντόντο. «Η κυβέρνηση της Ινδονησίας και εγώ ο ίδιος διαβιβάζουμε τα ειλικρινή συλλυπητήριά μας στα θύματα».

- Μαλαισία

«Ελπίζω πως η κυβέρνηση της Νέας Ζηλανδίας θα συλλάβει αυτούς τους τρομοκράτες και θα κάνει ό,τι είναι απαραίτητο από την άποψη του δικαίου. Η κυβέρνηση θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να εξασφαλίσει πως οι Μαλαισιανοί που βρίσκονται εκεί είναι ασφαλείς. Οι σκέψεις και οι προσευχές μας πηγαίνουν στα θύματα και στις οικογένειες αυτής της επίθεσης» (πρωθυπουργός Μαχατίρ Μοχαμάντ στο Facebook).

- Ελλάδα

Με ανάρτησή του στο Twitter, ο Ελληνας Πρωθυπουργός εκφράζει την αλληλεγγύη του προς τον λαό της Νέας Ζηλανδίας:

«Είμαι βαθιά σοκαρισμένος από τις τρομοκρατικές πράξεις στα τεμένη της Νέας Ζηλανδίας. Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στον λαό της Νέας Ζηλανδίας. Είναι καθήκον μας να υποστηρίζουμε την ανεκτικότητα και τη θρησκευτική ελευθερία και να υψώνουμε τις φωνές μας ενάντια στον ακροδεξιό εξτρεμισμό και το ρατσιστικό μίσος».

Deeply shocked by the acts of terror in the Mosques in New Zealand. We stand in solidarity with the people of New Zealand. It is our duty to stand for tolerance and religious freedom and raise our voices against far right extremism and racist hatred.