Νορβηγία: Το κρουαζιερόπλοιο Viking Sky έφτασε σε λιμάνι

Το κρουαζιερόπλοιο Viking Sky έφθασε σήμερα στο νορβηγικό λιμάνι του Μόλντε, έχοντας διαφύγει παραλίγο την καταστροφή αφού οι μηχανές του υπέστησαν βλάβη στη διάρκεια καταιγίδας.

Το Viking Sky, που είχε αποπλεύσει με σχεδόν 1.400 επιβάτες και μέλη πληρώματος, έστειλε σήμα κινδύνου χθες, Σάββατο, καθώς έπλεε ακυβέρνητο μέσα σε θαλασσοταραχή στη Θάλασσα της Νορβηγίας και σε απόσταση 100 μέτρων από την ξηρά.

#vikingsky safely at port in Molde pic.twitter.com/zbEW0pQHcU

Οι υπηρεσίες διάσωσης μετέφεραν στην ξηρά με ελικόπτερα 479 ανθρώπους, πριν ο καιρός βελτιωθεί και καταστεί δυνατή η ρυμούλκηση του κρουαζιεροπλοίου.

Συνολικά, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ, 1.373 άνθρωποι είχαν αρχίσει το ταξίδι και περίπου 900 εξακολουθούσαν να βρίσκονται μέσα στο πλοίο, όταν αυτό έφθασε στο Μόλντε, στη δυτική ακτή της Νορβηγίας.

The cruise ship made it to Molde harbour with a warm welcome. #VikingSky pic.twitter.com/DFgiGRdATO