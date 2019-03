Reuters: Δύο ρωσικά αεροσκάφη με στρατεύματα στη Βενεζουέλα

Δύο ρωσικά αεροσκάφη προσγειώθηκαν στο κύριο αεροδρόμιο της Βενεζουέλας το Σάββατο, μεταφέροντας Ρώσο αξιωματούχο Αμυνας και σχεδόν 100 στρατιώτες, σύμφωνα με δημοσιογράφο από τοπικό μέσο ενημέρωσης, εν μέσω ενίσχυσης των δεσμών μεταξύ Καράκας και Μόσχας.

Οπως μεταδίδει το Reuters, σύμφωνα με ιστότοπο παρακολούθησης πτήσεων, δύο αεροσκάφη που απογειώθηκαν από ρωσικό στρατιωτικό αεροδρόμιο έφτασαν στο Καράκας την Παρασκευή, ενώ σύμφωνα με άλλον ιστότοπο, ένα αεροπλάνο έφυγε από το Καράκας την Κυριακή.

I think this is disembarkment. On the footage of landing An-124 these heavy trucks were empty.



Photo of the 🇷🇺#RussianAF Antonov An-124 airplane in #Caracas 🇻🇪#Venezuela today, March 23 2019 pic.twitter.com/27LRcJ8NpP