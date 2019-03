Μνούτσιν: Ολοκληρώθηκαν εποικοδομητικές συνομιλίες με την Κίνα

Μέσω Twitter ανακοίνωσε την Παρασκευή ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών, Στίβεν Μνούτσιν, ότι ο ίδιος και ο εμπορικός αντιπρόσωπος των ΗΠΑ Ρόμπερτ Λάιτιζερ έχουν ολοκληρώσει «εποικοδομητικές» εμπορικές συνομιλίες στο Πεκίνο.

«Ανυπομονώ να καλωσορίσω τον αντιπρόεδρο της Κίνας Λιού Χι για να συνεχίσουμε αυτές τις σημαντικές συζητήσεις στην Ουάσινγκτον την επόμενη εβδομάδα», τονίζει.

.@USTradeRep and I concluded constructive trade talks in Beijing. I look forward to welcoming China’s Vice Premier Liu He to continue these important discussions in Washington next week. #USEmbassyChina pic.twitter.com/ikfcDZ10IL