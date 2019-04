ΗΠΑ: Τρομοκρατική οργάνωση οι Φρουροί της Επανάστασης

Οι Φρουροί «αποτελούν το πρώτο μέσο της ιρανικής κυβέρνησης στη διεύθυνση και υλοποίηση εκστρατειών διεθνούς τρομοκρατίας», ανέφερε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε γραπτή του δήλωση.



«Είναι ξεκάθαροι οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν όσοι έχουν συνεργασία με τους Φρουρούς ή τους παρέχουν υποστήριξη. Η συνεργασία μαζί τους αποτελεί χρηματοδότηση της τρομοκρατίας», πρόσθεσε.

President @realDonaldTrump is announcing his Administration's plan to designate Iran’s Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) as a Foreign Terrorist Organization.



Read the full statement: https://t.co/1ZAZkTi6fX