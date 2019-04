Συνελήφθη στο Λονδίνο ο Τζούλιαν Ασανζ

Η βρετανική αστυνομία ανακοίνωσε ότι εκλήθη στον χώρο της πρεσβείας του Ισημερινού για να συλλάβει τον Τζούλιαν Ασανζ, αφότου η κυβέρνηση της χώρας αφαίρεσε την ασυλία του.

Η σύλληψη του ιδρυτή του ιστότοοπου WikiLeaks επιβεβαιώθηκε από τη μητροπολιτική αστυνομία, μέσω Twitter. Ο ιδρυτής της WikiLeaks συνελήφθη, εκτός της παραβίασης των όρων της αναστολής του, και σε σχέση με αίτημα των Ηνωμένων Πολιτειών για την έκδοσή του, όπως ενημέρωσε.

«Ο Τζούλιαν Ασανζ, 47 ετών, συνελήφθη στις 11 Απριλίου, από αστυνομικούς της Μητροπολιτικής Αστυνομίας στην Πρεσβεία του Εκουαδόρ», αναφέρει η αστυνομία.

WATCH: Moment Julian Assange is CARRIED out of the Ecuadorian Embassy in London. pic.twitter.com/OEeqmoksGr — RT UK (@RTUKnews) April 11, 2019





Συνελήφθη... δεύτερη φορά στο αστυνομικό τμήμα

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ζητήσει την έκδοση του ιδρυτή της WikiLeaks Τζούλιαν Ασάνζ, ανακοίνωσε η αστυνομία, μετά την σύλληψή του στην πρεσβεία του Ισημερινού στο Λονδίνο.

«Ο Τζούλιαν Ασάνζ, 47 ετών, συνελήφθη σήμερα, Πέμπτη 11 Απριλίου, για δεύτερη φορά για λογαριασμό των αρχών των Ηνωμένων Πολιτειών στις 10.53 μετά την άφιξή του στο αστυνομικό τμήμα του κεντρικού Λονδίνου», ανακοίνωσε η αστυνομία.

«Πρόκειται για αίτημα έκδοσης στο πλαίσιο του κεφαλαίου 73 του Πρωτοκόλλου Εκδοσης. Θα προσαχθεί κρατούμενος στο Δικαστήριο του Γουέστμινστερ το συντομότερο δυνατόν», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Ο πρόεδρος του Ισημερινού Λενίν Μορένο δήλωσε ότι έλαβε από τις βρετανικές αρχές τη διαβεβαίωση ότι ο Τζούλιαν Ασανζ δεν θα εκδοθεί προς χώρα όπου μπορεί να αντιμετωπίσει τη θανατική ποινή. Οπως ανέφερε, η άρση του ασύλου έγινε λόγω επανειλημμένων παραβιάσεων διεθνών συμβάσεων.

Ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών Τζέρεμι Χαντ σημείωσε ότι ο Ασανζ δεν είναι ήρωας, ότι η σύλληψή του είναι αποτέλεσμα ετών διπλωματίας και πως η απόφαση από τον Πρόεδρο του Εκουαδόρ για επίλυση της κατάστασης ήταν θαρραλέα. «Δεν κρίνουμε αν είναι αθώος ή ένοχος, η υπόθεσή του θα κριθεί από το βρετανικό νομικό σύστημα, το οποίο είναι ανεξάρτητο».

In a sovereign decision Ecuador withdrew the asylum status to Julian Assange after his repeated violations to international conventions and daily-life protocols. #EcuadorSoberano pic.twitter.com/pZsDsYNI0B — Lenín Moreno (@Lenin) April 11, 2019





Julian Assange has been arrested by officers from the Metropolitan Police Service https://t.co/yhOIPbmMo2 pic.twitter.com/dUrDp228In — Metropolitan Police (@metpoliceuk) April 11, 2019



Ο υπουργός Εσωτερικών Σατζίντ Τζαβίντ επιβεβαίωσε τη σύλληψη:

Nearly 7yrs after entering the Ecuadorean Embassy, I can confirm Julian Assange is now in police custody and rightly facing justice in the UK. I would like to thank Ecuador for its cooperation & @metpoliceuk for its professionalism. No one is above the law — Sajid Javid (@sajidjavid) April 11, 2019



Ο ιστότοπος WikiLeaks, αντιδρώντας στη σύλληψη, κατηγόρησε το Εκουαδόρ για «παράνομο» τερματισμό του πολιτικού ασύλου του Ασανζ.

URGENT: Ecuador has illigally terminated Assange political asylum in violation of international law. He was arrested by the British police inside the Ecuadorian embassy minutes ago.https://t.co/6Ukjh2rMKD — WikiLeaks (@wikileaks) April 11, 2019

Ο Ασανζ αναζήτησε άσυλο στην πρεσβεία του Εκουαδόρ στο Λονδίνο το 2012, για να αποφύγει την έκδοσή του στη Σουηδία, σχετικά με υπόθεση σεξουαλικής επίθεσης.

To 2017 οι Σουηδοί εισαγγελείς εγκατέλειψαν την προκαταρκτική έρευνά τους, βάζοντας τέλος στην επταετή νομική διαμάχη.

Ο Ασανζ όμως φοβόταν ότι θα μπορούσε να εκδοθεί και να αντιμετωπίσει κατηγορίες στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου ομοσπονδιακοί εισαγγελείς ερευνούν τα WikiLeaks.

Ρωσία: Να γίνουν σεβαστά τα δικαιώματα του Ασανζ

Ο Ντμίτρι Πεσκόφ, ο εκπρόσωπος του Ρώσου προέδρου, εξέφρασε την ελπίδα ότι όλα τα δικαιώματα του συλληφθέντος στο Λονδίνο ιδρυτή των WikiLeaks Τζούλιαν Ασάνζ θα γίνουν σεβαστά.

«Εάν οι πληροφορίες ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, ο ίδιος έχει συλληφθεί στο Λονδίνο. Γι' αυτόν τον λόγο, αυτή την στιγμή δεν μπορώ να πω τίποτα. Αναμφίβολα, ελπίζουμε ότι όλα του τα δικαιώματα θα γίνουν σεβαστά», δήλωσε ο Πεσκόφ όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους αν η Ρωσία προτίθεται να παράσχει στον Ασάνζ πολιτικό άσυλο.

Η ρωσική πρεσβεία στο Λονδίνο δήλωσε ότι δεν έλαβε από τον Άσάνζ κανένα αίτημα για πολιτικό άσυλο.