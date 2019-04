Λονδίνο: Oχημα έπεσε πάνω στο αυτοκίνητο του πρεσβευτή της Ουκρανίας

Βρετανοί αστυνομικοί άνοιξαν πυρ κι έκαναν χρήση ενός τέιζερ για να συλλάβουν έναν άνδρα, που εμβόλισε με το αυτοκίνητό του το όχημα της πρέσβειρας της Ουκρανίας και κατόπιν επιχείρησε να παρασύρει αστυνομικούς στο Λονδίνο, νωρίτερα σήμερα, όπως ανακοίνωσε η Σκότλαντ Γιαρντ.

Η αστυνομία εξήγησε σε ένα δελτίο τύπου που εξέδωσε ότι κλήθηκε γύρω στις 08.30 τοπική ώρα (10.30 ώρα Ελλάδας) «για ένα όχημα που συγκρούστηκε με σταθμευμένα οχήματα κοντά στην ουκρανική πρεσβεία», που βρίσκεται στην συνοικία Χόλαντ Παρκ.

Μόλις οι δυνάμεις ασφαλείας έφθασαν στο σημείο, «ένα όχημα κατευθύνθηκε προς τους αστυνομικούς» αναφέρει η αστυνομία, διευκρινίζοντας ότι οι δυνάμεις επιβολής του νόμου έκαναν χρήση των όπλων τους και ενός τέιζερ.

Met police say shots have been fired by officers in the Holland Park area of West London.



The embassy of Ukraine to the UK says the "vehicle of the ambassador was deliberately rammed."



Follow the breaking story here: https://t.co/kW57MVi4kF pic.twitter.com/6Qak8o9oJq