Ν. Αφρική: 13 νεκροί, 16 τραυματίες από κατάρρευση εκκλησίας

Τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 16 τραυματίστηκαν, μετά την κατάρρευση οροφής πεντηκοστιανής εκκλησίας στην πόλη Empangeni, κατά την έναρξη λειτουργίας, σύμφωνα με το πρακτορείο Sputnik.



Σύμφωνα με αξιωματούχους, η πτώση σημειώθηκε λόγω ισχυρών βροχοπτώσεων στην περιοχή.

The roof of a church collapsed during mass near the eastern South African city of Durban, killing 13 people, officials said on Friday.#SouthAfrica #churchhttps://t.co/btFwrWEapl