Βενεζουέλα: Τεταμένο κλίμα μετά την απόπειρα πραξικοπήματος

Να σταματήσουν τον «σφετερισμό» του Νικολάς Μαδούρο ζητάει από τον στρατό και τους πολίτες της Βενεζουέλας ο ηγέτης της αντιπολίτευσης Χουάν Γκουαϊδό. «Οι ένοπλες δυνάμεις είναι με τον λαό και όχι με τον δικτάτορα... Οι 24 επαρχίες έχουν βγει στους δρόμους: δεν υπάρχει δρόμος επιστροφής. Το μέλλον μας ανήκει: λαός και ένοπλες δυνάμεις είναι ενωμένοι για να σταματήσει ο σφετερισμός», αναφέρει σε μήνυμά του στο Twitter.

Ο ίδιος, που εμφανιζόταν νωρίτερα σε βίντεο να είναι ανάμεσα σε ανθρώπους με στρατιωτικές φόρμες, υπογράμμισε ότι ο λαός της Βενεζουέλας θα δώσει μάχη «σε μία μη βίαιη σύγκρουση», για να «αναλάβει τα καθήκοντα της κυβέρνησης».



Εντελώς διαφορετική εικόνα περιγράφει ο πρόεδρος της χώρας Νικολάς Μαδούρο, επίσης μέσω Twitter. Ανέφερε πως μίλησε με τους αρχηγούς των στρατιωτικών δυνάμεων που δηλώνουν «πλήρη πίστη στον λαό, το Σύνταγμα και την Πατρίδα».

Ο Γκουαϊδό, που εμφανιζόταν νωρίτερα σε βίντεο να είναι ανάμεσα σε ανθρώπους με στρατιωτικές φόρμες, υπογράμμισε ότι ο λαός της Βενεζουέλας θα δώσει μάχη «σε μία μη βίαιη σύγκρουση», για να «αναλάβει τα καθήκοντα της κυβέρνησης».

Όπως μετέδωσε το Reuters στη συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε έξω από αεροπορική βάση στο Καράκας, ακούστηκαν πυροβολισμοί. Μάρτυρες ανέφεραν ότι άνδρες με στρατιωτικά, που συνόδευαν τον Γκουαϊδό, αντάλλαξαν πυρά με στρατιώτες που υποστηρίζουν τον Μαδούρο.

Σύμφωνα με το Reuters, ο Γκουαϊδό ισχυρίζεται ότι έχει ήδη λάβει τη στήριξη των ενόπλων δυνάμεων, σημειώνοντας ότι έχει ξεκινήσει η τελική φάση του σχεδίου του, για τον διωγμό του Μαδούρο. Σε ανάρτησή του στο Twitter υποστήριξε ότι έχει ήδη λάβει τη στήριξη των ενόπλων δυνάμεων της Βενεζουέλας.

National Guard armoured vehicles move through the streets of Chacao in #Caracas https://t.co/UERT2LbZN9 pic.twitter.com/6bFBwSm5Zq

Ο υπουργός Ενημέρωσης της Βενεζουέλας Jorge Rodriguez, αντιδρώντας στο κάλεσμα του Γκουαϊδό προς τους στρατιώτες, σημείωσε ότι η κυβέρνηση αντιμετωπίζει μία μικρή ομάδα «από προδότες στρατιώτες» που επιχειρούν πραξικόπημα στη χώρα.

Ο υπουργός Άμυνας Βλαντίμιρ Λόπεζ αποδοκίμασε το επιχειρούμενο πραξικόπημα και προειδοποίησε ότι ο Γκουαϊδό στοχεύει να «γεμίσει τη χώρα με βία».

Ο Γκουαϊδό, σε βίντεο που αναρτήθηκε στον λογαριασμό του στο Twitter, συνοδεύεται από άνδρες με στρατιωτική περιβολή και τον πολιτικό της αντιπολίτευσης Λεοπόλντο Λόπες, ο οποίος έχει τεθεί σε κατ΄οίκον περιορισμό.

«Οι εθνικές ένοπλες δυνάμεις έχουν λάβει τη σωστή απόφαση και υπολογίζουν στην υποστήριξη του λαού της Βενεζουέλας», είπε ο Γκουαϊδό.

Ο Γκουαϊδό, ο ηγέτης της ελεγχόμενης από την αντιπολίτευση Εθνοσυνέλευσης, τον Ιανουάριο επικαλέστηκε το Σύνταγμα προκειμένου να αναλάβει προσωρινός πρόεδρος, υποστηρίζοντας πως η επανεκλογή του Μαδούρο το 2018 ήταν παράνομη.

Ταξιδεύει εκτός της πρωτεύουσας Καράκας όλο και περισσότερο τις τελευταίες εβδομάδες, στην προσπάθεια να ασκήσει πίεση στον Μαδούρο, προκειμένου ο τελευταίος να παραιτηθεί.

Διαδηλώσεις προγραμματίζονται για αύριο, 1η Μαΐου, περιλαμβανομένης της «μεγαλύτερης πορείας στην ιστορία της Βενεζουέλας», όπως την αποκαλεί ο Γκουαϊδό, στο πλαίσιο της «οριστικής φάσης» της προσπάθειάς του να αναλάβει την εξουσία, προκειμένου να προκηρύξει νέες εκλογές.

Περίπου 50 χώρες, περιλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, έχουν αναγνωρίσει τον Γκουαϊδό ως προσωρινό πρόεδρο της Βενεζουέλας και η Ουάσινγκτον έχει επιβάλει κυρώσεις στην προσπάθειά της να ανατρέψει τον Μαδούρο.

Από την πλευρά του, ο Μαδούρο εμφανίζεται να διατηρεί τον έλεγχο των κρατικών θεσμών και την πίστη υψηλόβαθμων στρατιωτικών αξιωματούχων. Αποκαλεί τον Γκουαϊδό μαριονέτα των ΗΠΑ που επιδιώκει να τον εκδιώξει με πραξικόπημα. Η κυβέρνηση έχει συλλάβει τον ανώτατο σύμβουλό του, στέρησε τον Γκουαϊδό από την κοινοβουλευτική ασυλία του και ξεκίνησε διάφορες έρευνες σε βάρος του. Του απαγόρευσε επίσης να εγκαταλείψει τη χώρα, απαγόρευση την οποία παραβίασε ανοικτά ο Γκουαϊδό νωρίτερα φέτος.

Την περασμένη εβδομάδα ο Γκουαϊδό είπε πως ο σύμμαχός του στο Κογκρέσο -ο βουλευτής της αντιπολίτευσης Χιλμπέρ Κάρο- συνελήφθη και πως 11 μέλη της ομάδας του κλήθηκαν να εμφανιστούν ενώπιον της υπηρεσίας πληροφοριών Σεμπίν.

Ο Λόπες, που θεάθηκε μαζί με τον Γκουαϊδό, φέρεται να έφυγε από το σπίτι του για πρώτη φορά αφού τέθηκε σε κατ΄οίκον περιορισμό το 2017, έπειτα από τρία χρόνια στη φυλακή.

Από την πλευρά της, η Ισπανία δήλωσε σήμερα ότι δεν υποστηρίζει οποιοδήποτε στρατιωτικό πραξικόπημα στη Βενεζουέλα, αν και θεωρεί τον ηγέτη της αντιπολίτευσης Χουάν Γκουαϊδό νόμιμο ηγέτη της χώρας.

«Δεν... έχουμε καμία αμφιβολία πως η λύση για τη Βενεζουέλα πρέπει να έλθει χέρι με χέρι με εκλογές, η Ισπανία δεν υποστηρίζει οποιοδήποτε στρατιωτικό πραξικόπημα», δήλωσε η εκπρόσωπος της κυβέρνησης Ισαμπέλ Θελάα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ παρακολουθεί την κατάσταση στη Βενεζουέλα, δήλωσε ο Λευκός Οίκος.«Ο πρόεδρος έχει ενημερωθεί και παρακολουθούμε την εν εξελίξει κατάσταση στη Βενεζουέλα», ανέφερε σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Σάρα Σάντερς.

#Venezuela: Live pictures from Caracas as authorities say they are "putting down a small coup attempt", apparently led by opposition leader Juan Guaidóhttps://t.co/tVg9QVBmHw pic.twitter.com/5G1KC1k7XH