Βρετανία: Μία απόσυρση από την κούρσα για την ηγεσία των Συντηρητικών

Την απόφασή του να μην είναι υποψήφιος για την ηγεσία των Συντηρητικών ανακοίνωσε ο υπουργός Υγείας Ματ Χάνκοκ.

«Σας ευχαριστώ για την υποστήριξή σας. Αποφάσισα να αποσυρθώ από την κούρσα για τον επόμενο ηγέτη του Συντηρητικού Κόμματος» αναφέρει μεταξύ αλλων σε μήνυμά του στο Twitter.

Thank you for all your support. I have decided to withdraw from the race to be the next leader of the Conservative Party. I will now look for the best way to advance the values we fought for. pic.twitter.com/OGcAjf0S0f