Πανηγυρική συνεδρίαση με βρετανικό σόου στο ευρωκοινοβούλιο

Οι εκλεγμένοι στις ευρωεκλογές του Μαΐου βουλευτές κατέλαβαν σήμερα τις έδρες τους στο Στρασβούργο, κατά την διάρκεια μίας πανηγυρικής συνεδρίασης που χαρακτηρίσθηκε από την διαδήλωση χιλιάδων Καταλανών και από την επίδειξη της εχθρότητας των μελών του κόμματος του Brexit στο Ημικύκλιο.

Περί τους 10.000 διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν μπροστά στην έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο για να υποστηρίξουν τους καταλανούς αυτονομιστές ευρωβουλευτές που δεν τους επετράπη από τις ισπανικές αρχές να καταλάβουν την έδρα τους, διότι δεν ορκίστηκαν πίστη στο ισπανικό Σύνταγμα ενώπιον της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής.

Η συνεδρίαση ξεκίνησε υπό τους ήχους της Ωδής στην Χαρά και οι βουλευτές του Κόμματος του Brexit του Νάιτζελ Φάρατζ επέλεξαν να δείξουν την εχθρότητά τους προς το Κοινοβούλιο, στο οποίο κατέλαβαν, ωστόσο, τις έδρες τους, γυρίζοντας την πλάτη τους.

Brexit Party MEPs turn their backs as the EU's anthem, Ode to Joy, is played as they take their seats in the new European Parliament



