Ο Ιταλός Σασόλι νέος πρόεδρος στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο

Ο Ιταλός σοσιαλιστής ευρωβουλευτής Νταβίντ-Μαρία Σασόλι είναι ο νέος πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για τα επόμενα δυόμισι χρόνια, μετά τη σημερινή ψηφοφορία, όπως μεταδίδει το Reuters.

David Sassoli (S&D, Italy) has been elected the new president of the European Parliament. Find out more about him here ➡️https://t.co/QAXg7RdelA pic.twitter.com/rCqacVwrM7