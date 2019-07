Η Ανγκελα Μέρκελ τρέμει ξανά σε δημόσια εμφάνισή της

Η καγκελάριος της Γερμανίας εθεάθη σήμερα για τρίτη φορά σε διάστημα εβδομάδων να τρέμει σε δημόσια εμφάνισή της, κατά την υποδοχή του πρωθυπουργού της Φινλανδίας Αντι Ρίνε, που πραγματοποιεί επίσκεψη στο Βερολίνο, σύμφωνα με πλάνα του Reuters.

Η Αγκελα Μέρκελ εθεάθη να τρέμει κατά την υποδοχή του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Βερολίνο στις 18 Ιουνίου και κατά την συνάντησή της με τον πρόεδρο Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ στις 27 Ιουνίου, προκαλώντας ανησυχίες για την κατάσταση της υγείας της.

#BREAKING: #Germany's #Merkel again phisically shaking, as she welcomes Finnish PM at the chancellery and the band is playing anthem's

pic.twitter.com/IOwFUDVvJ5