Ιαπωνία: Τουλάχιστον 24 νεκροί από φωτιά σε στούντιο animation

Τουλάχιστον 24 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην πυρκαγιά που κατέστρεψε ένα στούντιο animation στην πόλη του Κιότο. Ο αριθμός των νεκρών μπορεί να αυξηθεί, καθώς υπάρχουν ακόμη αγνοούμενοι, ενώ 35 άνθρωποι έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο, δέκα από τους οποίους βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση.

Συνολικά 24 νεκροί βρέθηκαν παγιδευμένοι στο ισόγειο, στους δύο επάνω ορόφους ή στις σκάλες που οδηγούσαν στην ταράτσα του κτιρίου της εταιρείας Kyoto Animation, δήλωσε εκπρόσωπος των πυροσβεστών.

Η φωτιά εκδηλώθηκε στις 10:30 τοπική ώρα και σβήστηκε τρεις ώρες αργότερα, αν και καπνός συνέχιζε να βγαίνει από τα παράθυρα του κτιρίου, σύμφωνα με τις εικόνες που μεταδόθηκαν από την ιαπωνική τηλεόραση.

Japanese authorities say at least 1 person has died and dozens more are injured after a man burst into a famous animation production studio in Kyoto and started a fire early Thursday morning. https://t.co/vyJWqn8ejZ pic.twitter.com/nnfbTDxoaU