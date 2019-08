Επιμένει ο Μπόρις Τζόνσον για Brexit στις 31 Οκτωβρίου

Με ανάρτησή του στο Twitter ο Μπόρις Τζόνσον επανέλαβε σήμερα πως η Βρετανία θα φύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 31 Οκτωβρίου.

"Το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος πρέπει να γίνει σεβαστό. Θα φύγουμε από την Ε.Ε. στις 31 Οκτωβρίου", έγραψε ο Μπόρις Τζόνσον στο Twitter.

The referendum result must be respected.



We will leave the EU on 31st October. #LeaveOct31