«Καρφιά» Τραμπ για Fed: «Πού τον βρήκα αυτόν τον τύπο τον Τζερόμ;»

Νέα επίθεση στη Fed εξαπέλυσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας με υποτιμητικό τρόπο για τον πρόεδρο της κεντρικής τράπεζας Τζερόμ Πάουελ.

«Η Fed πρέπει να μειώσει τα επιτόκια. Τα αύξησαν πολύ νωρίς και τα μείωσαν πολύ αργά -και η μεγάλη δόση ποσοτικής σύσφιξης δεν βοήθησε ιδιαίτερα. Πού τον βρήκα αυτόν τον τύπο τον Τζερόμ;» έγραψε στο Twitter ο κ. Τραμπ.

I agree with @jimcramer, the Fed should lower rates. They were WAY too early to raise, and Way too late to cut - and big dose quantitative tightening didn’t exactly help either. Where did I find this guy Jerome? Oh well, you can’t win them all!