Τραμπ: Να ρίξουν τα επιτόκια οι κουφιοκέφαλοι της Fed

Την επίθεσή του κατά της Αμερικανικής Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Fed) συνεχίζει ο Αμερικανός πρόεδρος, χαρακτηρίζοντας τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής της κεντρικής τράπεζας «κουφιοκέφαλους».

Μέσω αναρτήσεων στο Twitter, υπογραμμίζει -με κάθε τρόπο- ότι η Fed πρέπει να ρίξει τα επιτόκια στο μηδέν ή ακόμη και σε αρνητικό έδαφος.

«Οι ΗΠΑ πρέπει πάντα να πληρώνουν το πιο χαμηλό επιτόκια. Όχι πληθωρισμός! Η αφέλεια του Τζέι Πάουελ και της Fed δεν μας επιτρέπει να κάνουμε αυτό που άλλες χώρες ήδη κάνουν. Χάνουμε μία ευκαιρία ζωής, εξαιτίας των “κουφιοκέφαλων”».

....The USA should always be paying the the lowest rate. No Inflation! It is only the naïveté of Jay Powell and the Federal Reserve that doesn’t allow us to do what other countries are already doing. A once in a lifetime opportunity that we are missing because of “Boneheads.”