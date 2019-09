Στο «σφυρί» αιρετικός πίνακας του Βanksy μια μέρα πριν το Brexit!

Η απογοητευτική απεικόνιση της Βουλής των Κοινοτήτων του Banksy, η οποία αποτυπώνεται σε μια συνάθροιση κοινοβουλευτικών πρωτευόντων, θα προβληθεί δημόσια στο Λονδίνο για πρώτη φορά από τον Οίκο Sotheby's, μόλις ένα μίλι μακριά από το Ανάκτορο του Westminster.

Η έκθεση θα διεξαχθεί από τις 28 Σεπτεμβρίου έως τις 3 Οκτωβρίου, πριν από την επόμενη προγραμματισμένη Ημέρα του Brexit. Ο πίνακας εκτείνεται σε μήκος δεκατριών ποδιών, καθιστώντας τον ως τον μεγαλύτερο καμβά του ανώνυμου καλλιτέχνη του δρόμου, του οποίου η ανατρεπτική πρακτική του έδωσε παγκόσμια φήμη.

Την έκθεση του «Devolved Parliament» (2009) θα ακολουθήσει η δημοπρασία το βράδυ της 3ης Οκτωβρίου, κατά την οποία εκτιμάται ότι ο πίνακας θα πωληθεί για 1,5-2 εκατομμύρια λίρες (1,8-2,46 εκατομμύρια δολάρια).

Η πώληση έρχεται ακριβώς ένα χρόνο αφότου ο ίδιος ο Banksy παρενέβη στη δημοπρασία του Οίκου Sotheby's, όπου «το αγαπημένο έργο τέχνης του έθνους», Το κορίτσι με το μπαλόνι, καταστράφηκε αυτόματα στις 5 Οκτωβρίου 2018 για να μετατραπεί στη συνέχεια στο «Love is in the Bin» -την πρώτη φορά που έχει δημιουργηθεί ένα έργο τέχνης κατά τη διάρκεια μιας ζωντανής δημοπρασίας.

Γεννημένος στο Μπρίστολ το 1973, ο καλλιτέχνης-προβοκάτορας έχει μετατραπεί σε ένα φαινόμενο διεθνούς φήμης για το αντικομφορμιστικό του στυλ, το μαύρο χιούμορ του και τον πολιτικό σχολιασμό όλων των πτυχών της σύγχρονης ζωής -από την ευρωπαϊκή μεταναστευτική κρίση έως την κλιματική αλλαγή, τη μεταχείριση των προσφύγων και, πιο πρόσφατα, το Brexit και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το έργο του αποτυπώνει μια ιστορία της πολιτικής παρωδίας, μιας και απεικονίζει τη διαμάχη, τη διαφθορά και το χάος του 18ου αιώνα του William Hogarth, το επαναστατικό Animal Farm του George Orwell και τους πολιτικούς γελοιογράφους του σήμερα. Σύμφωνα με τα λόγια του ίδιου του καλλιτέχνη: «Η τέχνη πρέπει να ανακουφίζει τους ενοχλημένους και να διαταράσσει τους άνετους» (ένα έργο του αμερικανικού σατιριστή Finley Peter Dunne που είχε δηλώσει ότι το καθήκον μιας εφημερίδας είναι να «ανακουφίζει τους θλιμμένους και να υποθάλπει τους άνετους»).

Ο Banksy παρουσίασε για πρώτη φορά το «Devolved Parliament» πριν από μια δεκαετία, σε μια πρωτοποριακή έκθεσή του -Banksy vs. Bristol Museum-, που συγκέντρωσε περισσότερους από 300.000 επισκέπτες για να γίνει μία από τις δέκα καλύτερες εκθέσεις μέσα στο 2019. Πρόσφατα, το έργο επανήλθε στο επίκεντρο σε μια έκθεση στο Μπρίστολ για να σηματοδοτήσει την αρχική ημερομηνία που είχε αποφασιστεί για το «Brexit» στις 29 Μαρτίου 2019. Ο καλλιτέχνης δημοσίευσε το έργο στο Instagram, για να δηλώσει σχετικά: «Το δημιούργησα πριν από δέκα χρόνια. Το Μουσείο Μπρίστολ μόλις το ανέδειξε για να σηματοδοτήσει την ημέρα Brexit.

Το Instagram του Banksy μάς θυμίζει την πρώτη εμφάνιση των χιμπαντζήδων στο έργο Laugh Now (2002), ένας πίνακας που έγινε πρωτοσέλιδο όταν έσπασε το ρεκόρ πλειστηριασμών του καλλιτέχνη το 2008. Ο πίνακας δείχνει μια σειρά υποτακτικών πιθήκων που φορούν ποδιές και φέρει την επιγραφή «Γελάτε τώρα, αλλά μια μέρα εμείς θα κυβερνούμε». Αυτό το μοτίβο έχει γίνει μια από τις διαδεδομένες εικόνες του Banksy. Όπως ο καλλιτέχνης δήλωσε με χαρακτηριστικό ύφος: «Ζωγραφίζεις 100 χιμπαντζήδες και ακόμα σε ονομάζουν καλλιτέχνη αντάρτη».

Το τρέχον ρεκόρ πώλησης σε πλειστηριασμό για τον καλλιτέχνη είναι $ 1,870,000, και επετεύχθη με το έργο Keep it Spotless στο Sotheby's στη Νέα Υόρκη, το 2008.