Τραμπ: Είπα «όχι!» στο Ιράν, δεν φεύγουν οι κυρώσεις

«Το Ιράν ήθελε να άρω τις κυρώσεις που έχουν επιβληθεί εναντίον του, έτσι ώστε να συναντηθούμε. Είπα, φυσικά, ΟΧΙ!», σημειώνει ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στο Twitter.

Iran wanted me to lift the sanctions imposed on them in order to meet. I said, of course, NO!