Τραμπ: Μεγαλύτερο λάθος στην ιστορία των ΗΠΑ η εμπλοκή στη Μ. Ανατολή

Με μια σειρά tweets ο Ντόναλντ Τραμπ υπεραμύνθηκε εκ νέου της στρατηγικής του στη Μέση Ανατολή. Οι ΗΠΑ, γράφει, «ξόδεψαν 8 τρισεκατομμύρια δολάρια πολεμώντας και αστυνομεύοντας τη Μέση Ανατολή. Εκατοντάδες από τους σπουδαίους στρατιώτες μας σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν βαριά. Εκατομμύρια άνθρωποι πέθαναν από την άλλη πλευρά. Το να πάμε στην Μέση Ανατολή ήταν η χειρότερη απόφαση που ελήφθη ποτέ στην ιστορία της πατρίδας μας».

«Πήγαμε σε πόλεμο υπό μια λάθος και τώρα διαψευσμένη υποψία για όπλα μαζικής καταστροφής. Δεν υπήρχαν. Τώρα αργά και προσεκτικά φέρνουμε τους σπουδαίους στρατιώτες μας στο σπίτι. Η προσοχή μας είναι στη μεγάλη εικόνα. Οι ΗΠΑ είναι πιο μεγάλες από ποτέ», καταλήγει.

