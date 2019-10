Β. Μακεδονία: Να παραιτηθεί σκέφτεται ο Ζάεφ μετά το γαλλικό βέτο

Πολιτικός αναβρασμός στη Βόρεια Μακεδονία, μετά το γαλλικό μπλόκο στην έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεών της με την Ευρωπαϊκή Ένωση στη Σύνοδο Κορυφής.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων της χώρας ΜΙΑ, βρίσκονται σε εξέλιξη πυρετώδεις κυβερνητικές διαβουλεύσεις σχετικά με τα επόμενα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει η χώρα.

Οπως μεταδίδει η φιλοκυβερνητική ιστοσελίδα sdk, ο Ζόραν Ζάεφ εξετάζει και το ενδεχόμενο να παραιτηθεί. Ο πρόεδρος της Βόρειας Μακεδονίας είχε πει τόσο τον Ιούνιο όσο και τον Οκτώβριο ότι θα παραιτηθεί σε περίπτωση που δεν προχωρήσουν οι διαπραγματεύσεις με την ΕΕ.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι γίνονται διερευνητικές επαφές προκειμένου να συγκληθεί μέσα στο Σαββατοκύριακο συμβούλιο πολιτικών αρχηγών.

