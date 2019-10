Βρετανία: 39 πτώματα σε φορτηγό στο ανατολικό Λονδίνο

Ενας άνδρας συνελήφθη από τη βρετανική αστυνομία, αφότου βρέθηκαν 39 πτώματα στο φορτηγό του, σε βιομηχανική περιοχή, ανατολικά του Λονδίνου.

Όπως μεταδίδει το Reuters, η αστυνομία πιστεύει ότι το φορτηγό ήρθε από τη Βουλγαρία και μπήκε στη Βρετανία το Σάββατο, από το Χόλιχεντ της Ουαλίας.

Ο 25χρονος οδηγός, από τη Βόρεια Ιρλανδία, έχει συλληφθεί, όπως ενημέρωσε η αστυνομία.

«Βρισκόμαστε στη διαδικασία αναγνώρισης των θυμάτων, αν και αναμένεται αυτή η διαδικασία να είναι μακρά», πρόσθεσε.

Από το υπουργείο Εσωτερικών ανακοινώθηκε ότι εργάζονται για να διασφαλίσουν ότι οι υπεύθυνοι θα προσαχθούν στη Δικαιοσύνη.

