Ανοιξε ο δρόμος για πρόωρες κάλπες στη Βρετανία

Ο επικεφαλής των Εργατικών στη Βρετανία Τζέρεμι Κόρμπιν δήλωσε σε στελέχη του κόμματος σήμερα ότι ο όρος του κόμματος για να στηριχθούν πρόωρες εκλογές έχει εκπληρωθεί και ότι «θα ξεκινήσουμε την πιο φιλόδοξη και ριζοσπαστική» προεκλογική εκστρατεία.

«Συνέχεια δηλώνει ότι είμαστε έτοιμοι για εκλογές και ότι η στήριξή μας εξαρτάται από το να φύγει από το τραπέζι το σενάριο Brexit χωρίς συμφωνία», είπε στα στελέχη της σκιώδους κυβέρνησής του.

No Deal is now off the table so tonight Labour will back a General Election.



We're launching the most ambitious and radical campaign for real change our country has ever seen.



This is a once in a generation chance to build a country for the many, not the few.



It's time.