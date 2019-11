Τουλάχιστον 4 νεκροί από επίθεση ενόπλου σε αυλή σπιτιού στην Καλιφόρνια

Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι έξι τραυματίστηκαν το απόγευμα της Κυριακής, όταν διαπράχθηκε επίθεση στην αυλή σπιτιού στο Φρέσνο, ανακοίνωσε η αστυνομία, επιβεβαιώνοντας πληροφορίες τοπικών ΜΜΕ.

Κατά τα πρώτα στοιχεία, σύμφωνα με τον Μάικλ Ριντ, εκπρόσωπο της αστυνομίας στο Φρέσνο, ένας ή πολλοί δράστες εισέβαλαν στον κήπο σπιτιού όπου είχαν συγκεντρωθεί περίπου 35 άνθρωποι και άνοιξε ή άνοιξαν πυρ. Ο δράστες ή οι δράστες διέφυγαν, ενώ δεν είναι σαφές ποιο ήταν το κίνητρο.

«Βρήκαμε πολλούς νεκρούς στον κήπο» της κατοικίας, είχε πει λίγο νωρίτερα ο αξιωματικός της αστυνομίας Μπιλ Ντούλι σε τοπικά μέσα ενημέρωσης, αποφεύγοντας να δώσει πιο συγκεκριμένο απολογισμό.

Δημοσιογραφικές πληροφορίες έκαναν λόγο λίγο νωρίτερα για τουλάχιστον τέσσερις νεκρούς, μέλη μιας οικογένειας και φίλων που είχαν συγκεντρωθεί για να δουν μαζί έναν αγώνα του αμερικανικού φούτμπολ, όταν ο ύποπτος ή οι ύποπτοι μπήκαν στον χώρο κι άνοιξαν πυρ.

Police in the California city of Fresno were investigating a mass shooting at a football game party on Sunday (November 17) in which at least nine people were shot, killing several, with others left in critical condition, a police spokesman said.https://t.co/5ig2my4IZY pic.twitter.com/Wgfi3aFvrB