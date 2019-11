Αρκούρι: Είχα μια πολύ ιδιαίτερη σχέση με τον Μπόρις Τζόνσον

Η Αμερικανίδα επιχειρηματίας Τζένιφερ Αρκούρι δήλωσε σήμερα ότι είχε μια «πολύ ιδιαίτερη σχέση» με τον Βρετανό πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον, την περίοδο που εκείνος ήταν δήμαρχος του Λονδίνου, αλλά αρνήθηκε να πει αν αυτό συνιστούσε ερωτική σχέση.

Ερωτηθείσα από το τηλεοπτικό δίκτυο ITV αν είχε σχέση με τον Τζόνσον, εκείνη απάντησε: «Δεν πρόκειται να απαντήσω σε αυτή την ερώτηση, αλλά όπως μπορείτε να καταλάβετε, ήταν μια πολύ ιδιαίτερη σχέση».

Όπως είπε η ίδια, πριν από μια εβδομάδα είχε καλέσει στο κινητό του τον Τζόνσον και εκείνος είχε απαντήσει, αλλά στη συνέχεια το τηλέφωνο πήρε ένας άνδρας, ο οποίος μιλούσε με κινέζικη προφορά.

