Το πηγαδάκι Τριντό, Μακρόν και Τζόνσον με επίκεντρο τον... Τραμπ

Ενα πηγαδάκι που έστησαν στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ Τζάστιν Τριντό, Εμανουέλ Μακρόν και Μπόρις Τζόνσον έχει τραβήξει το διεθνές ενδιαφέρον. Οι τρεις ηγέτες στη δεξίωση που παρέθεσε η Βασίλισσα της Αγγλίας φαίνεται δεν έχασαν την ευκαιρία να σχολιάσουν τον Ντόναλντ Τραμπ και τη μακρά συνέντευξη τύπου που έδωσε μετά τη συνάντηση με τον Γάλλο Πρόεδρο...

.@JustinTrudeau, @EmmanuelMacron, @BorisJohnson and other VIPs shared a few words at a Buckingham Palace reception Tuesday. No one mentions @realDonaldTrump by name, but they seem to be discussing his lengthy impromptu press conferences from earlier in the day. (Video: Host Pool) pic.twitter.com/dVgj48rpOP