ΗΠΑ: Αυξάνει κατά 0,93% τους πόρους που καταβάλει στις ασφαλιστικές

Οι ασφαλιστικές εταιρίες UnitedHealth Group Inc, Humana Inc, Anthem Inc, CVS Health Corp και Centene Corp είναι μεταξύ των εταιριών που έχουν ηγετική θέση στην αγορά των ασφαλειών υγείας.