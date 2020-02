Χτυπήθηκε τουρκικό πλοίο στη Λιβύη

Το λιμάνι της πρωτεύουσας της Λιβύης, της Τρίπολης, δέχθηκε επίθεση σήμερα, δήλωσε ο απεσταλμένος των Ηνωμένων Εθνών για τη Λιβύη Γασάν Σαλάμε, στο πιο πρόσφατο επεισόδιο βίας στη μάχη για τον έλεγχο της έδρας της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της χώρας.

Ρεπόρτερ του Ρόιτερ στην Τρίπολη, την οποία οι εδρεύουσες στην ανατολική Λιβύη δυνάμεις προσπαθούν να κατακτήσουν σε μια επίθεση που διαρκεί σχεδόν έναν χρόνο, είδε πυκνό καπνό να υψώνεται από την περιοχή του λιμανιού. Λιμενική πηγή δήλωσε πως επλήγη μια αποθήκη, αλλά κανένα πλοίο.

Αργότερα το πρακτορείο Ρόιτερ μετέδωσε πως δύο λιμενικοί αξιωματούχοι δήλωσαν πως τα πλοία, περιλαμβανομένων και δεξαμενόπλοιων, που βρίσκονταν στο λιμάνι της Τρίπολης, εκκενώθηκαν έπειτα από μια επίθεση.

Παράλληλα οι δυνάμεις της ανατολικής Λιβύης, που προσπαθούν να καταλάβουν την πρωτεύουσα από τον Απρίλιο, ανακοίνωσαν πως επιτέθηκαν σε τουρκικό πλοίο το οποίο ξεφόρτωνε όπλα, σύμφωνα με αξιωματούχο των δυνάμεων αυτών.

Το λιμάνι της Τρίπολης παρέμεινε ανοικτό για εισαγωγές τροφίμων και άλλων αγαθών αφότου ο εδρεύων στην ανατολική Λιβύη Λιβυκός Εθνικός Στρατός (LNA), υπό την ηγεσία του διοικητή Χαλίφα Χάφταρ, ξεκίνησε εκστρατεία για την κατάκτηση της Τρίπολης πέρυσι τον Απρίλιο.

Ο Σαλάμε έκανε τις δηλώσεις αυτές καθώς αξιωματικοί των δυνάμεων της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας της Τρίπολης και του ΛΕΣ συναντήθηκαν για έναν δεύτερο γύρο συνομιλιών στη Γενεύη με σκοπό την εγκαθίδρυση μόνιμης εκεχειρίας. Αμφότερες οι δύο πλευρές αρνήθηκαν και πάλι να βρεθούν στο ίδιο δωμάτιο, είπε στους δημοσιογράφους. «Άρα όσο η κατάσταση επί του πεδίου παραμένει μια κατάσταση όπου η εκεχειρία είναι πολύ εύθραυστη... κανείς δεν έχει μέχρι τώρα υπαναχωρήσει από την αρχή της αποδοχής της εκεχειρίας και η πολιτική διαδικασία προσπαθεί να βρει έναν τρόπο να κινηθεί προς τα εμπρός», δήλωσε στους δημοσιογράφους.

Ο Σαλάμε είπε επίσης ότι έλαβε από τα μέλη των φυλών, που είναι σύμμαχοι των ανατολικών δυνάμεων, τους όρους που θέτουν προκειμένου να άρουν τον αποκλεισμό των ανατολικών λιμανιών απ΄όπου εξάγεται πετρέλαιο, αλλά είπε ότι μιλούσαν αρκετά γενικά και το θέμα θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο διαλόγου υπό την ηγεσία του ΟΗΕ.

Μέλη φυλών και άλλες οργανώσεις που έχουν συμμαχήσει με τον ΛΕΣ απέκλεισαν πριν από έναν μήνα μεγάλα λιμάνια στην ανατολική Λιβύη και τη νότια πετρελαιοπηγή Σαράρα, μειώνοντας την παραγωγή πετρελαίου κατά ένα και πλέον εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα. Ο Σαλάμε είχε μιλήσει με ορισμένους ηγέτες φυλών για να ακούσει τους όρους που θέτουν προκειμένου να τερματίσουν τον αποκλεισμό.

Ο απεσταλμένος του ΟΗΕ κάλεσε επίσης τις διάφορες χώρες να βοηθήσουν τα Ηνωμένα Έθνη να ελέγξουν την τήρηση του εμπάργκο όπλων στη χώρα. «Όποιος μπορεί να βοηθήσει στην επιτήρηση του εμπάργκο όπλων είναι καλοδεχούμενος, είπε κατά την έναρξη του δεύτερου κύκλου των συζητήσεων της διαλιβυκής στρατιωτικής επιτροπής. «Αν αυτό γίνει από τους Ευρωπαίους ή από άλλους, (...) δεν είναι πρόβλημα για εμένα», πρόσθεσε.

Ο Σαλάμε κάλεσε όλα «τα κράτη μέλη των Ηνωμένων Εθνών να βοηθήσουν για την επιτήρηση του εμπάργκο όπλων».

«Αν όχι, αυτό δεν θα σταματήσει», επέμεινε.

Ο Σαλάμε απηύθυνε την έκκληση αυτή καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση κατέληξε χθες σε συμφωνία για την ανάπτυξη πολεμικών πλοίων στα ανατολικά της Λιβύης με σκοπό να εμποδιστεί η παράδοση όπλων στη χώρα υπό την προϋπόθεση, που έθεσαν πολλές χώρες, ότι αυτή η επιχείρηση δεν θα αφεθεί να ενθαρρύνει τη διέλευση μεταναστών.

Στη Γενεύη, οι εμπόλεμες πλευρές στη Λιβύη ξεκίνησαν σήμερα μια νέα σειρά έμμεσων στρατιωτικών συνομιλιών. Στις αρχές Φεβρουαρίου, οι εκπρόσωποι της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας και του Χαλίφα Χάφταρ είχαν παραδεχθεί την ανάγκη η εκεχειρία να μετατραπεί σε μια μόνιμη κατάπαυση του πυρός χωρίς ωστόσο να καταλήξουν σε συμφωνία. «Εκείνοι που νομίζουν ότι μια και μοναδική συνάντηση θα διευθετήσει τα προβλήματα είναι αφελείς», εκτίμησε ο Σαλάμε, υπογραμμίζοντας ότι χρειάζονται πολλές εβδομάδες συζητήσεων προκειμένου να «φθάσουμε σε μια λύση». Εκτίμησε ωστόσο ότι αν και η εκεχειρία παραμένει «εύθραυστη» υπάρχουν «λόγοι να ελπίζουμε», κυρίως διότι «οι Λίβυοι θέλουν να θέσουν τέρμα σε αυτή την τραγωδία.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ενέκρινε την Τετάρτη -για πρώτη φορά από την έναρξη της επίθεσης του Χάφταρ εναντίον της Τρίπολης τον Απρίλιο του 2019- ψήφισμα με το οποίο ζητεί μια «βιώσιμη κατάπαυση του πυρός» η οποία θα ακολουθήσει την εύθραυστη εκεχειρία που τηρείται από τον περασμένο Ιανουάριο.

Μια τέτοια κατάπαυση του πυρός δεν είναι ωστόσο «προϋπόθεση» για την έναρξη του διαλιβυκού πολιτικού διαλόγου που αναμένεται να ξεκινήσει στις 26 Φεβρουαρίου στη Γενεύη, σημείωσε ο Σαλάμε.

