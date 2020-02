Βρετανία: Πατέρας θα γίνει το καλοκαίρι ο Μπόρις Τζόνσον

Το πρώτο τους παιδί θα αποκτήσουν το καλοκαίρι ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον και η σύντροφός του Κάρι Σίμοντς.

Οπως μεταδίδει το Reuters, το ζευγάρι θα προχωρήσει σε γάμο. Θα είναι η πρώτη φορά που Βρετανός πρωθυπουργός παντρεύεται κατά τη διάρκεια της θητείας του, τα τελευταία... 250 χρόνια.

Boris Johnson and girlfriend Carrie Symonds expecting first baby together - and get engaged https://t.co/msj8jcO3aY