Τσαβούσογλου: Δεν σταματάμε τους μετανάστες γιατί δεν είμαστε... βίαιοι

Την ενόχληση του Μεβλούτ Τσαβούσογλου προκάλεσε ένα σχόλιο που ανάρτησε στο Twitter ο Γερμανός ομόλογός του Χάικο Μάας σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις στη μεταναστευτική κρίση και την τεταμένη κατάσταση στα ελληνοτουρκικά σύνορα.

«Αναγνωρίζουμε το βάρος που σηκώνει η Τουρκία. Ωστόσο, η Τουρκία πρέπει να συνεχίσει να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της, στο πλαίσιο της συμφωνίας της με την ΕΕ. Η ΕΕ συμβάλλει στην αξιοπρεπή φροντίδα των προσφύγων» έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του ο Χάικο Μάας, επισημαίνοντας ότι οι μετανάστες δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως πιόνια γεωπολιτικών παιχνιδιών.

Στο tweet του Γερμανού ΥΠΕΞ απάντησε ο Τσαβούσογλου, ρωτώντας τον ομόλογό του ποιες από τις υποσχέσεις που τους είχε δώσει η ΕΕ έχουν εκπληρωθεί. «Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει πληρώσει ούτε τα μισά από τα 6 δισ. ευρώ που υποσχέθηκε στην Άγκυρα για τους Σύρους» υποστηρίζει στην ανάρτησή του ο Τούρκος ΥΠΕΞ, συμπληρώνοντας ότι δεν έχει εκπληρωθεί ούτε η υπόσχεση της οικειοθελούς ανθρωπιστικής υποδοχής προσφύγων. Επίσης, όπως προσθέτει, σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, η ΕΕ αρνείται να υποστηρίξει το «σχέδιο ασφαλούς ζώνης της Τουρκίας στη Συρία».

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ υποστηρίζει ότι η Τουρκία δεν μπορεί να… χρησιμοποιήσει βία για να σταματήσει τους παράτυπους μετανάστες που θέλουν να φύγουν από τη χώρα. «Η ΕΕ κλείνει τα μάτια εδώ και χρόνια. Δεν ήρθε η ώρα να αναλάβει τις ευθύνες της;», ρωτά τον ομόλογό του ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

Σε μία ακόμα ανάρτηση-απάντηση στον Μάας, ο Τούρκος ΥΠΕΞ στρέφεται προκλητικά και κατά της χώρας μας, επαναλαμβάνοντας τα fake news που διακινεί τις τελευταίες ώρες η Άγκυρα. O Τσαβούσογλου προτρέπει τον Μάας να απευθύνει τις συστάσεις του στους φίλους του τους Έλληνες, που «σκοτώνουν με βαναυσότητα πρόσφυγες στα σύνορα»!

Σαφή απάντηση σε αυστηρό ύφος δίνει το υπουργείο Εξωτερικών στις κατηγορίες του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και στις ψεύτικες ειδήσεις που μεταδίδει η τουρκική κυβέρνηση. Μια χώρα που «κατασκευάζει ψευδείς ειδήσεις δεν είναι σε θέση να κουνά δάχτυλο σε κανέναν» επισημαίνει. «Όταν μια χώρα εργαλειοποιεί ανθρώπους ως πολιορκητικό κριό, κατασκευάζει ψευδείς ειδήσεις για να τους παραπλανήσει και παραβιάζει συστηματικά την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα γειτονικών χωρών, δεν είναι σε θέση να κουνά το δάκτυλο σε κανέναν», σημειώνεται από το υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο twitter.

«Και βέβαια, δεν είναι σε θέση να δίνει μαθήματα Διεθνούς Δικαίου και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αλλωστε, σε αυτά τα μαθήματα, η Τουρκία επί χρόνια μένει μετεξεταστέα», προσθέτει.

Νωρίτερα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας είχε ξεκαθαρίσει ότι το βίντεο που δείχνει νεκρό στα ελληνοτουρκικά σύνορα είναι «fake news».

Video showing fatality on Greek-Turkish border is fake news. We call upon everyone to use caution when reporting news that furthers Turkish propaganda. #fakenews #fakeTurkishPropaganda