Στις 7 Απριλίου το νέο Eurogroup για τον κορωνοϊό

Tη σύγκληση του Eurogroup στις 7 Απριλίου για να ενεργήσει βάσει της εντολής των ηγετών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και να καταθέσει προτάσεις για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής αντίδρασης για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κορωνοϊού, ανακοίνωσε ο πρόεδρος της ευρωομάδας Μάριο Σεντένο.

The #Eurogroup will meet on 7 April to act on the #EUCO Leaders’ mandate and deliver proposals to reinforce our EU policy response to #Covid19.