Ο Ομπάμα στήριξε δημόσια τον Μπάιντεν για πρόεδρο

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα, τάχθηκε σήμερα δημόσια στο πλευρό του στον Τζο Μπάιντεν στην κούρσα για την κατάληψη του Λευκού Οίκου, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Ο κ. Ομπάμα δεν είχε ως τώρα προβεί σε κάποια στήριξη του πρώην αντιπροέδρου του.

Σε βίντεο που ανάρτησε στον λογαριασμό του στο Twitter ο κ. Ομπάμα εξήγησε τους λόγους για τους οποίους πιστεύει ότι ο κ. Μπάιντεν είναι ο κατάλληλος άνθρωπος για να βοηθήσει τις ΗΠΑ να σταθούν στα πόδια τους μετά την πανδημία.

Την υποψηφιότητα του πρώην αντιπροέδρου του Ομπάμα στήριξε χθες και ο μέχρι πρότινος αντίπαλός του για το προεδρικό χρίσμα των Δημοκρατικών, ο Γερουσιαστής, Μπέρνι Σάντερς.

Ο κ. Ομπάμα δεν παρέλειψε να απονέμει τα εύσημα στον κ. Σάντερς για την προεκλογική του εκστρατεία και τον ενθουσιασμό που ενέπνευσε στους νεότερους ψηφοφόρους.

I’m proud to endorse my friend @JoeBiden for President of the United States. Let's go: https://t.co/maHVGRozkX