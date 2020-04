Η Lady Gaga διοργανώνει το Woodstock του κορωνοϊού

Μια μοναδική συναυλία θα μεταδοθεί σήμερα ζωντανά στην τηλεόραση και στο διαδίκτυο για να υποστηρίξει τους εργαζόμενους που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της μάχης απέναντι στον κορωνοϊό.

Στην «One World: Together At Home» θα παίξουν ζωντανά μουσική από το σπίτι τους περίπου 100 καλλιτέχνες, μεταξύ των οποίων η Rolling Stones και η Μπίλι Έλις.

Η εκδήλωση διοργανώνεται από το κίνημα Global Citizen και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) σε συνεργασία με τη Lady Gaga.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος θα ακουστούν μαρτυρίες νοσηλευτών και γιατρών που καταπολεμούν το ξέσπασμα του κορωνοϊού, ενώ τα έσοδα από τη συναυλία θα δοθούν στο Ταμείο Αλληλεγγύης Covid-19 για τον ΠΟΥ.

Όπως μεταδίδει το BBC, τo σόου θα διαρκέσει συνολικά 8 ώρες και θα ξεκινήσει να μεταδίδεται το Σάββατο 21:00 ώρα Ελλάδας σε διάφορες πλατφόρμες όπως το YouTube, το Facebook, το Instagram, το TuneIn, το Twitch, και το Twitter.

Can’t wait for you to see what we’ve put together! Tune in! 💕 https://t.co/v4owoA8QdM