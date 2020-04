Ποια φάρμακα και εμβόλια μπαίνουν στη μάχη της πανδημίας

Περισσότερα από 70 διαφορετικά προγράμματα έχουν ξεκινήσει για την ανάπτυξη εμβολίων και θεραπειών κατά της πανδημίας Covid-19. Από την Gilead Sciences Inc. έως την Johnson & Johnson, εταιρείες κάνουν αγώνα για την ανακάλυψη και δοκιμή των προϊόντων. Το εμβόλιο είναι πολύ πιθανό να μην είναι έτοιμο φέτος και η βραχυπρόθεσμη ελπίδα για την καταστολή της πανδημίας βασίζεται στην ανακάλυψη αντιιικής θεραπείας που θα μπορεί να αυξήσει τις πιθανότητες επιβίωσης των νοσούντων.

Όσον αφορά το εμβόλιο, περισσότερα από 70 βρίσκονται υπό ανάπτυξη και τουλάχιστον ίδιος αριθμός φαρμάκων δοκιμάζονται -δεν περιλαμβάνεται κάθε πειραματική θεραπεία ή εμβόλιο. Θα προστίθενται καινούργια στη λίστα καθώς ξεκινούν ή προχωρούν κλινικές δοκιμές και φαίνονται υποσχόμενα. Σχεδόν όλα από αυτά τα προγράμματα είναι στα αρχικά στάδια. Με την επιθυμία γρήγορα να έρθει στην αγορά μια αγωγή, είναι σημαντικό να δούμε με σκεπτικισμό αληθινά στοιχεία, που φαίνονται πολύ καλά για να είναι αληθινά.

Aντιιικά

Τα αντιιικά φάρμακα δρουν σταματώντας την αναπαραγωγή του ιού ή τη λοίμωξη των κυττάρων. Σε αυτά περιλαμβάνεται οτιδήποτε από θεραπείες πολύπλοκης βιοτεχνολογίας έως παλαιότερα γενόσημα, όπως ένα φάρμακο κατά της ελονοσίας το οποίο δοκιμάζεται ευρέως παγκοσμίως. Άλλα παραδείγματα αντιιικών είναι πολλά φάρμακα κατά του HIV, αγωγές για την ηπατίτιδα C και το φάρμακο κατά της γρίπης Tamiflu.

Gilead Sciences Inc.

Φάρμακο: Remdesivir

Το Remdesivir είναι πειραματικό φάρμακο που στοχεύει το γενετικό υλικό RNA και προορίζεται να σταματήσει την αναπαραγωγή του SARS-CoV-2. Δοκιμάστηκε χωρίς επιτυχία προηγουμένως κατά του ιού Ebola, είναι πολύπλοκο να παρασκευαστεί και χορηγείται ενδοφλεβίως.

Πρόσφατα νέα

Αναφορά ότι ασθενείς στο Σικάγο θα μπορούσαν να έχουν ωφεληθεί από το φάρμακο έδωσαν ώθηση στις μετοχές της εταιρείας στις 16 Απριλίου.

Τα νέα ακολούθησαν υποσχόμενες ειδήσεις, νωρίτερα, από άλλη μικρή ομάδα ασθενών. Τα αποτελέσματα από πιο καταληκτικές δοκιμές αναμένονται σύντομα και θα δείξουν αν το φάρμακο δρα και αν ναι, σε τι είδους ασθενείς. Δοκιμή σε σοβαρά νοσούντες αναμένεται να δώσει αποτελέσματα στο τέλος του μήνα και μεγάλη έρευνα με placebo που χρηματοδοτείται από την κυβέρνηση των ΗΠΑ όπως και άλλη έρευνα της εταιρείας σε μετρίως νοσούντες αναμένονται προς τα τέλη Μαΐου.

Γενόσημα της Teva Pharmaceutical Industries Ltd., Sanofi, Mylan NV, Natco Pharma Ltd., Novartis AG, Bayer AG κ.α

Φάρμακο: υδροξυχλωροκίνη και χλωροκίνη

Είναι ανθελονοσιακά φάρμακα που έχουν δοκιμαστεί σε άλλες πανδημίες. Είναι παλιά με σχετικά γνωστές παρενέργειες και διαθέσιμα ως χαμηλότερου κόστους γενόσημα.

Τελευταία νέα

Ο πρόεδρος Trump έχει πολλές φορές αναφερθεί στα φάρμακα παρά την περιορισμένη απόδειξη για το αν μπορούν να αντιμετωπίσουν ή να εμποδίσουν λοιμώξεις. Ενώ δοκιμές συνεχίζονται, υπάρχει βιασύνη από συστήματα υγείας και κυβερνήσεις να συσσωρεύσουν τα φάρμακα που είναι σε μικρή διαθεσιμότητα για ασθενείς με νόσους όπως ο λύκος. Δυο δοκιμές του Duke University και του University of Washington, θα μπορούσαν νε έχουν αποτελέσματα τον Μάιο. Υπάρχουν ερωτήματα σχετικά με την ασφάλειά τους σε ασθενείς με Covid-19 καθώς νωρίτερα τον Απρίλιο η Γαλλία ανέφερε 43 καρδιακά συμβάντα συνδεδεμένα με την υδροξυχλωροκίνη.

Zhejiang Hisun Pharmaceutical Co.

Φάρμακο: Favipiravir

Το Favipiravir είναι φάρμακο κατά της γρίπης, το οποίο πωλείται από την ιαπωνική FujiFilm Holdings Corp. Και αυτό στοχεύει το RNA του ιού, για να σταματήσει την εξάπλωσή του.

Τελευταία νέα

Ερευνα για το favipiravir σε 80 ασθενείς ανακάλυψε πως φαίνεται να βοηθά να αποβάλλεται ο ιος από τους ασθενείς μια εβδομάδα νωρίτερα από το κοκτέιλ κατά του HIV της AbbVie Inc. και πως συνδεόταν με βελτιωμένα συμπτώματα στον θώρακα.

Takeda Pharmaceutical Co.

Φάρμακο: Πλάσμα (TAK-888)

Η εταιρεία Takeda ερευνά αν πλάσμα αίματος από ασθενείς που ανέρρωσαν, το οποίο μπορεί να περιέχει αντισώματα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά της νόσου. Παρόμοιες αγωγές δείχνουν υποσχόμενες στην αντιμετώπιση άλλων σοβαρών λοιμώξεων.

Τελευταία νέα

Η ιαπωνική εταιρεία ανακοίνωσε ότι θα μπορούσε να λάβει έγκριση για αγωγή με πλάσμα έως το τέλος του έτους. Ο FDA πρόσφερε επίσης καθοδήγηση σε ερευνητές και νοσοκομεία που θέλουν να χρησιμοποιήσουν πλάσμα σε πειραματική βάση.

Εμβόλια

Τα εμβόλια δίνουν σε μεγάλα μέρη πληθυσμού κάποιο επίπεδο ανοσίας σε νόσο και θεωρούνται ζωτικής σημασίας στο να τερματίσουν την πανδημία, δημιουργώντας ευρεία ανοσία στον ιό. Χρειάζονται περισσότερο χρόνο να αναπτυχθούν, μερικώς λόγω του ότι πρέπει να αποδειχτεί ότι είναι εξαιρετικά ασφαλή καθώς δίνονται σε ανθρώπους που είναι υγιείς. Υγειονομικές αρχές παγκοσμίως -και το National Institutes of Health- δήλωσαν ότι θα χρειαστεί τουλάχιστον ένα έτος πριν γίνει διαθέσιμο στο κοινό ένα εμβόλιο. Υπάρχουν 70 εμβόλια σε ορισμένα στάδια ανάπτυξης, σύμφωνα με τον Π.Ο.Υ.

Moderna Inc.

Φάρμακο mRNA-1273

Το mRNA-1273 της Moderna χρησιμοποιεί αγγελιαφόρο RNA για να ωθήσει τον οργανισμό να παράγει σημαντική πρωτεΐνη για τον ιό, δημιουργώντας ανοσολογική απόκριση.

Τελευταία νέα

Το National Institute of Allergy and Infectious Diseases, μέρος του National Institutes of Health, μελετά το εμβόλιο σε δοκιμή με 45 ασθενείς και θα μπορούσε να έχει αρχικά αποτελέσματα τέλη Μαΐου ή Ιούνιο. Η εταιρεία ανακοίνωσε στις 16 Απριλίου ότι θα λάβει εκατομμύρια δολάρια από την κυβέρνηση των ΗΠΑ για να αναπτύξει και να δοκιμάσει το εμβόλιο. Οι πρώτοι 45 ασθενείς έχουν εγγραφεί σε αρχικής φάσης δοκιμή.

Johnson & Johnson

Η J&J ερευνά εμβόλιο χωρίς όνομα με βάση αδενοϊό καθώς και 2 εφεδρικά.

Τελευταία νέα

Η J&J σχεδιάζει να ξεκινήσει έρευνες σε ανθρώπους τον Σεπτέμβριο και αυξάνει την παραγωγή για να έχει 1 δισεκατομμύριο δόσεις του εμβολίου. Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι θα μπορούσε να είναι έτοιμο για επείγουσα χρήση σε εργαζόμενους στην υγεία τον Ιανουάριο και έχει συνάψει συμφωνία 1 δισ. δολαρίων με την ερευνητική μονάδα BARDA, για την ανάπτυξη του.

Inovio Pharmaceuticals Inc.

Φάρμακο INO-4800

Το πειραματικό εμβόλιο της Inovio χρησιμοποιεί DNA για να ενεργοποιήσει το ανοσοποιητικό σύστημα ενός ασθενούς.

Τελευταία νέα

Η Inovio και η Beijing Advaccine Biotechnology συμφώνησαν να αρχίσουν να μελετούν το φάρμακο στην Κίνα. Η Inovio ξεκίνησε τη δοκιμή αρχές Απριλίου και μεγαλύτερη έρευνα αναμένεται έως το τέλος του έτους.

BioNTech SE, Pfizer Inc.

Φάρμακο BNT162

Το BNT162 είναι και αυτό εμβόλιο αγγελιαφόρου RNA και η γερμανική εταιρεία αναπτύσσει τη δυνητικά προληπτική αγωγή σε συνεργασία με την Pfizer.

Τελευταία νέα

Οι 2 εταιρείες επέκτειναν συμφωνία για εμβόλια γρίπης ώστε να περιλάβει εμβόλιο για την Covid-19 τον Μάρτιο και κλινική δοκιμή θα αρχίσει τον Απρίλιο. Το εμβόλιό της αναπτύσσεται σε συνεργασία στην Κίνα από την Shanghai Fosun Pharmaceutical Group.

CanSino Biologics Inc.

Φάρμακο Ad5-nCoV

Το εμβόλιο της CanSino είναι γενετικά παρασκευασμένο με ιο που έχει ελάττωμα στην αναπαραγωγή.

Τελευταία νέα

Η CanSino ολοκλήρωσε την πρώτη δοκιμή ασφάλειας για εμβόλιο κατά της Covid-19 τον Απρίλιο. Η εταιρεία δήλωσε ότι μεγάλη δοκιμή μέσου σταδίου για την ασφάλεια και αποτελεσματικότητα αναμένεται να ξεκινήσει σύντομα

Novavax Inc.

Φάρμακο NVX-CoV2373

Το εμβόλιο στοχεύει να δημιουργήσει αντισώματα που μπλοκάρουν αύξηση της πρωτεΐνης την οποία χρησιμοποιεί ο ιός για να μολύνει.

Τελευταία νέα

Η Novavax επέλεξε το υποψήφιο εμβόλιο τον Απρίλιο αφού διαπίστωσε ισχυρή ανοσολογική απόκριση σε δοκιμές σε ζώα. Η πρώτη δοκιμή σε ανθρώπους- σε 130 ασθενείς- αναμένεται να ξεκινήσει μέσα Μαΐου και τα προκαταρκτικά αποτελέσματα αναμένονται τον Ιούλιο.

Sanofi και GlaxoSmithKline Plc

Εμβόλιο ιικής πρωτεΐνης χωρίς όνομα

Η Sanofi αναπτύσσει εμβόλιο χρησιμοποιώντας τεχνολογία που ήδη χρησιμοποιήθηκε σε ένα από τα εμβόλιά της για τη γρίπη -που θα μπορούσε να επιταχύνει την ανάπτυξη και παραγωγή.

Τελευταία νέα

Η γαλλική εταιρεία ανακοίνωσε στις 14 Απριλίου ότι θα ενώσει τις δυνάμεις της με την GlaxoSmithKline η οποία θα προμηθεύσει adjuvants, που βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα και κάνουν πιο εύκολη τη μαζική παραγωγή. Η εταιρεία σχεδιάζει να ξεκινήσει κλινικές δοκιμές σε ανθρώπους στο δεύτερο ήμισυ του έτους με στόχο να έχει διαθέσιμο εμβόλιο μέχρι το δεύτερο ήμισυ του 2021.

China National Biotec Group Co.

Φάρμακο χωρίς όνομα

Το εμβόλιο χρησιμοποιεί αδρανοποιημένο ιο που μπορεί να βοηθήσει τον οργανισμό να αναπτύξει αντισώματα στο παθογόνο χωρίς τον κίνδυνο λοίμωξης.

Τελευταία νέα

Η κρατική εταιρεία παραγωγής εμβολίων έλαβε έγκριση από ρυθμιστικές αρχές της Κίνας στις 14 Απριλίου να πραγματοποιήσει τυφλή κλινική δοκιμή με placebo σε ανθρώπους.

Sinovac Biotech Ltd

Φάρμακο χωρίς όνομα

Το εμβόλιο χρησιμοποιεί αδρανοποιημένο ιο που μπορεί να βοηθήσει τον οργανισμό να αναπτύξει αντισώματα στο παθογόνο χωρίς να ρισκάρει λοίμωξη.

Tελευταία νέα

Η Sinovac με βάση το Πεκίνο, έλαβε έγκριση από τις ρυθμιστικές αρχές της Κίνας τον Απρίλιο, για να δοκιμάσει το υποψήφιο εμβόλιό της σε 144 ενήλικες, σε τυφλή κλινική δοκιμή στην Κίνα. Το εμβόλιο έκαναν τα δυο τρίτα ασθενών ενώ οι υπόλοιποι έλαβαν placebo. Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι το υποψήφιο εμβόλιό της μπορεί να αδρανοποιήσει διαφορετικά στελέχη του ιου.

Έμμεσες θεραπείες

Οι υποστηρικτικές αγωγές δεν αντιμετωπίζουν άμεσα ή δεν προλαμβάνουν τον ιο αλλά μπορούν να βοηθήσουν ασθενείς μετριάζοντας την επίπτωση της νόσου, όπως δυσκολία στην αναπνοή ή σοβαρή φλεγμονώδη απόκριση. Χωρίς άλλες απευθείας αγωγές για τον ιο και με ανησυχίες για την υπερφόρτωση των συστημάτων υγείας τέτοιες αγωγές θεωρούνται αναγκαίες.

Regeneron Pharmaceuticals Inc. και Sanofi

Φάρμακο Kevzara

Το φάρμακο βιοτεχνολογίας στοχεύει οδό γνωστή ως ιντερλευκίνη 6 ή IL-6, που μπορεί να επηρεάσει τη φλεγμονή. Εχει ήδη εγκριθεί για τη ρευματοειδή αρθρίτιδα και θα μπορούσε να βοηθήσει πολύ αρρώστους με Covid-19 και σοβαρό αναπνευστικό πρόβλημα.

Τελευταία νέα

Η Regeneron και η Sanofi ξεκίνησαν έρευνα τελικού σταδίου στις ΗΠΑ που αναμένεται να εγγράψει έως 400 ασθενείς και τα αποτελέσματα ενδεχομένως μπορεί να είναι διαθέσιμα τέλη Απριλίου. Αναμένονται επίσης και άλλες έρευνες εκτός ΗΠΑ.

Roche Holding AG, Chugai Pharmaceutical Co.

Φάρμακο Actemra, μόνο ή σε συνδυασμό με το φάρμακο Avigan κατά της γρίπης

Το Actemra είναι φάρμακο για την αρθρίτιδα και στοχεύει το IL-6, όπως το Kevzara.

Τελευταία νέα

Η Roche, σε συνεργασία με τον FDA και το BARDA, άρχισαν τον Απρίλιο κλινική δοκιμή τελικού σταδίου σε 300 νοσηλευόμενους με Covid-19 οι οποίοι έχουν σοβαρή πνευμονία.

