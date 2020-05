Το Twitter αποδοκίμασε tweet του Τραμπ για «εκθείαση βίας»

To Twitter τοποθέτησε μήνυμα αποδοκιμασίας κάτω από tweet του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τα επεισόδια στη Μινεάπολις για «εκθείαση βίας».

«Αυτό το Tweet παραβίασε του κανόνες του Twitter σχετικά με την εκθείαση της βίας. Ωστόσο, το Twitter θεώρησε ότι δύναται να είναι προς το δημόσιο συμφέρον το tweet αυτό να παραμείνει προσβάσιμο».

«Δεν μπορώ να καθήσω και να παρακολουθώ να γίνονται αυτά σε μία Μεγάλη Αμερικανική Πόλη, τη Μινεάπολις. Απόλυτη έλλειψη ηγεσίας. Είτε ο πολύ αδύναμος, ο Ριζοσπάστης Αριστερός Δήμαρχος Τζέικομπ Φρέι θα οργανωθεί και θα επιβάλει έλεγχο στην πόλη είτε θα στείλω την Εθνική Φρουρά και θα κάνω σωστά τη δουλειά...», έγραψε στο Twitter ο Τραμπ.

«... Αυτοί οι αγροίκοι προσβάλλουν τη μνήμη του Τζορτζ Φλόιντ και δεν θα επιτρέψω να συμβαίνει αυτό. Μόλις μίλησα με τον Κυβερνήτη Τιμ Ουόλτς και του είπα ότι ο Στρατός είναι μαζί του. Σε οποιαδήποτε δυσκολία θα αναλάβουμε τον έλεγχο, αλλά όταν αρχίζουν οι λεηλασίες, αρχίζουν τα πυρά. Ευχαριστώ!»

