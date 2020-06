Χάος, λεηλασίες και απαγορεύσεις κυκλοφορίας στις ΗΠΑ

Ταραχές, διαδηλώσεις, διαμαρτυρίες και βίαια επεισόδια συγκλονίζουν τις Ηνωμένες Πολιτείες τις τελευταίες ημέρες, καθώς ο κόσμος έχει βγει στους δρόμους, εκφράζοντας την οργή του για τον θάνατο του Τζορτζ Φλόιντ από αστυνομικό.

Η απαγόρευση κυκλοφορίας που έχει επιβληθεί σε περισσότερες από τριάντα πόλεις δεν στάθηκε αρκετή να σταματήσει τις λεηλασίες καταστημάτων και τις καταστροφές, ενώ σε διαφορετικά συμβάντα καταγράφεται ανταλλαγή πυρών μεταξύ αστυνομικών και διαδηλωτών.

Ενας αστυνομικός στο Λας Βέγκας τραυματίστηκε από σφαίρα στη διάρκεια διαδηλώσεων, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων AP. Ο αστυνομικός πυροβολήθηκε στην περιοχή Λας Βέγκας Στριπ και ένας άλλος αστυνομικός «εμπλέκεται στο περιστατικό» στην ίδια περιοχή, μετέδωσε το AP, επικαλούμενο το Τμήμα της Μητροπολιτικής Αστυνομίας του Λας Βέγκας. Η πηγή δεν αναφέρεται σε λεπτομέρειες σχετικά με τις συνθήκες του περιστατικού ή με την κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι αστυνομικοί. Το Τμήμα της Μητροπολιτικής Αστυνομίας του Λας Βέγκας αρνήθηκε να σχολιάσει στο Reuters.

H αστυνομία στο Σεντ Λούις, στην πολιτεία του Μιζούρι, ανακοίνωσε αργά χθες το βράδυ ότι τέσσερις αστυνομικοί τραυματίστηκαν από σφαίρες σε ανταλλαγή πυρών ανάμεσα στους διαδηλωτές και την αστυνομία. Οι αστυνομικοί μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο της περιοχής και τα τραύματά τους θεωρείται ότι «δεν είναι απειλητικά για τη ζωή τους», ανέφερε η αστυνομία στο Twitter.

Σημειώνεται πως το κέντρο του Μανχάταν μετατράπηκε σε θέατρο λεηλασιών τη νύχτα της Δευτέρας, γεγονός που ώθησε τον δήμαρχο της Νέας Υόρκης να ανακοινώσει την επιβολή νυχτερινής απαγόρευσης κυκλοφορίας, για περισσότερες ώρες, σήμερα.

Καταστήματα γνωστών εταιρειών, όπως των Nike και Michael Kors στην 5η Λεωφόρο, καταστήματα με ηλεκτρονικά, κινητά τηλέφωνα, Lego και άλλα στις λεωφόρους του Midtown. λεηλατήθηκαν προτού τεθεί σε ισχύ η απαγόρευση της κυκλοφορίας, μέτρο άνευ προηγουμένου, στις 23:00 τοπική ώρα (στις 06:00 ώρα Ελλάδας), διαπίστωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

Ομάδες νεαρών κυκλοφορούσαν από τον έναν δρόμο στον άλλον, ενώ ολόκληρες οδοί σε αυτή την πολύ τουριστική υπό κανονικές συνθήκες συνοικία, αλλά εγκαταλελειμμένη εξαιτίας της πανδημίας, είχαν αποκλειστεί από την αστυνομία.

Πλάνα που μετέδωσε το τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο NY1 κατέγραψαν τη λεηλασία σε κατάστημα ηλεκτρονικών ειδών της αλυσίδας Best Buy, πριν οι δράστες συλληφθούν.

Ο δήμαρχος Μπιλ ντε Μπλάζιο χαρακτήρισε «απαράδεκτη» την κατάσταση. Ανακοίνωσε ότι η απαγόρευση θα αρχίσει «νωρίτερα» σήμερα Τρίτη, από τις 20:00. Χθες επιβλήθηκε -για πρώτη φορά- από τις 23:00 ως τις 05:00.

Πάντως ο δήμαρχος διαβεβαίωσε πως «η πόλη είναι εντελώς υπό έλεγχο και κατά το μεγαλύτερο μέρος της ήρεμη και ειρηνική».

No, this is not Alepo, it’s the USA, surreal times after #COVID__19 , violence and chaos for #GeorgeFloyd protests #ThisIsNotJustice4GeorgeFloyd pic.twitter.com/eIMWv9o8XK