Πώς το «Black Lives Matter» έγινε κραυγή διαμαρτυρίας

Το "Black Lives Matter" είναι ένα hashtag το οποίο αναπτύχθηκε μέσα σε ένα αναδυόμενο κίνημα κατά του ρατσισμού, κίνημα το οποίο βγαίνει ξανά στους δρόμους των ΗΠΑ μετά από μια σειρά δολοφονίες Αφροαμερικανών από τα χέρια της αστυνομίας.

Το BLM, όπως είναι συχνά γνωστό, τροφοδοτείται από την ιστορία και από τη δύναμη των βίντεο μέσω των smartphone, που διαδίδονται από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι οργισμένες διαδηλώσεις για τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ, στις 25 Μαΐου, από λευκό αστυνομικό, αποτελεί την πιο πρόσφατη αφορμή σε ένα γαϊτανάκι άγριων επιθέσεων. Ενα γεγονός που πιάνει το νήμα της ιστορίας σειράς παρόμοιων γεγονότων από τη δεκαετία του '60 της εποχής του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ και του Μάλκομ Χ και φτάνει στις μέρες μας, στην εποχή των social media, που λειτουργούν ως εργαλείο διάδοσης και οργάνωσης μαζικών διαδηλώσεων στις ΗΠΑ. Όπως είχε απλωθεί και η «Αραβική Άνοιξη» πριν από μερικά χρόνια.

Το BLM έχει αποκτήσει πλέον διεθνή χαρακτηριστικά, καθώς η συμπαράσταση απλώνεται σε κάθε γωνιά της Γης, με μαζικές συγκεντρώσεις αλληλεγγύης και πορείες που οργανώνονται μέσα από τα social media και περνούν από τις έξυπνες συσκευές ως διαδραστικά εργαλεία αλληλεπίδρασης, συντονισμού κοινωνικών εκδηλώσεων και φυσικά πολιτικής αντιπαράθεσης.

Σύμφωνα με τη Washington Post, η οποία παρακολουθεί από το 2015 τους πυροβολισμούς από την αστυνομία στις ΗΠΑ, το 24% όσων έχουν δολοφονηθεί από την αστυνομία το 2019 ήταν μαύροι Αμερικανοί, οι οποίοι αποτελούν μόνο το 13% του πληθυσμού.

Διαπίστωσε επίσης ότι το 99% των αστυνομικών που εμπλέκονταν στις δολοφονίες από το 2013 έως το 2019 δεν καταδικάστηκαν.

