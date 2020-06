Ελον Μασκ: Ωρα να διαλύσουμε την Amazon!

Τη διάλυση της Amazon ζήτησε ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla, Ελον Μασκ, αφότου συγγραφέας παραπονέθηκε σε κοινωνικά μέσα δικτύωσης, ότι δεν μπορεί να εκδώσει ο ίδιος βιβλίο μέσω της μεγαλύτερης διαδικτυακής λιανικής εταιρείας του κόσμου.

«Αυτό είναι τρελό Τζεφ Μπέζος», έγραψε στο Twitter ο Μασκ, απευθυνόμενος στον επικεφαλής της Amazon. Οι δύο άνδρες είναι δισεκατομμυριούχοι και διαχειρίζονται ανταγωνιστικές διαστημικές εταιρείες, όπως σημειώνει το Reuters, εκτός από τα καθήκοντά τους στις Tesla και Amazon.

«Ωρα να διαλύσουμε την Amazon. Τα μονοπώλια είναι λάθος!», πρόσθεσε σε δεύτερο tweet.

Time to break up Amazon. Monopolies are wrong!