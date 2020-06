Ο Τραμπ διατάζει συλλήψεις για καταστροφή μνημείων και αγαλμάτων

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ ενέκρινε την Τρίτη συλλήψεις για βανδαλισμούς και καταστροφές μνημείων και αγαλμάτων.



Ο Τραμπ έγραψε στο Twitter: «Εχω εξουσιοδοτήσει την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση να συλλάβει όποιον βανδαλίζει ή καταστρέφει οποιοδήποτε μνημείο, άγαλμα ή άλλη ομοσπονδιακή ιδιοκτησία στις ΗΠΑ, με ποινή φυλάκισης έως και 10 ετών, σύμφωνα με τον νόμο διατήρησης μνημείων ή άλλους σχετικούς νόμους. Αυτή η δράση έχει άμεση ισχύ, αλλά μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί αναδρομικά για καταστροφή ή βανδαλισμό που έχει ήδη προκληθεί. Δεν θα υπάρξουν εξαιρέσεις!».

I have authorized the Federal Government to arrest anyone who vandalizes or destroys any monument, statue or other such Federal property in the U.S. with up to 10 years in prison, per the Veteran’s Memorial Preservation Act, or such other laws that may be pertinent.....