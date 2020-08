Λίβανος: Τουλάχιστον 135 οι νεκροί από τη φονική έκρηξη

Ο απολογισμός των νεκρών από την τεράστια έκρηξη που συγκλόνισε χθες τη Βηρυτό αυξήθηκε σε 135, ενώ περίπου 5000 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί και δεκάδες άλλοι εξακολουθούν και αγνοούνται, είπε ο υπουργός Υγείας του Λιβάνου στο τηλεοπτικό δίκτυο Al Manar.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες από τη Βηρυτό, οι Έλληνες τραυματίες ανέρχονται σε πέντε συνολικά, εκ των οποίων οι δύο σε σοβαρή κατάσταση.

Περίπου 2.750 τόνοι νιτρικού αμμωνίου βρίσκονταν στην αποθήκη στο λιμάνι της Βηρυτού που εξερράγη χθες Τρίτη, προκαλώντας δεκάδες θανάτους, χιλιάδες τραυματισμούς και ζημιές άνευ προηγουμένου στην πρωτεύουσα του Λιβάνου, στηλίτευσε ο πρωθυπουργός της χώρας Χασάν Ντιάμπ.

«Είναι απαράδεκτο το ότι φορτίο νιτρικού αμμωνίου, ποσότητα που εκτιμάται πως ανερχόταν σε 2.750 τόνους, βρισκόταν επί έξι χρόνια παρατημένο σε αποθήκη χωρίς μέτρα προφύλαξης», στηλίτευσε ο Ντιάμπ ενώπιον του Ανώτερου Συμβουλίου Άμυνας της χώρας, που συγκλήθηκε εκτάκτως χθες βράδυ.

Δεν έχει ανακοινωθεί, επίσημα τουλάχιστον, τι ακριβώς προκάλεσε τις εκρήξεις. Πηγή προσκείμενη στις λιβανέζικες υπηρεσίες ασφαλείας δήλωσε πως πιθανόν οφείλονταν σε ηλεκτροσυγκόλληση που γινόταν για να κλείσει τρύπα στην αποθήκη όπου ήταν αποθηκευμένο το νιτρικό αμμώνιο, το οποίο σημειώνεται πως χρησιμοποιείται και για την κατασκευή βομβών.

«Δεν θα αναπαυθούμε μέχρι να βρούμε τον υπεύθυνο για αυτό που έγινε ώστε να λογοδοτήσει» για την πολύνεκρη καταστροφή, δεσμεύθηκε ο πρωθυπουργός του Λιβάνου, ο οποίος κήρυξε τη σημερινή Ημέρα Εθνικού Πένθους, ενώ ο κυβερνήτης της Βηρυτού, Μαρουάν Αμπούντ μίλησε για «εθνική καταστροφή, παρόμοια με τη Χιροσίμα» που είχε ως αποτέλεσμα να επηρεαστεί σχεδόν η μισή πόλη.

Η λιβανική κυβέρνηση κήρυξε σήμερα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, για δύο εβδομάδες, την πόλη της Βηρυτού, ενώ παρέδωσε τον έλεγχο της ασφάλειας της πρωτεύουσας στον στρατό.

Επιπλέον, η λιβανική κυβέρνηση ζήτησε σήμερα να τεθεί σε κατ’ οίκον περιορισμό κάθε πρόσωπο που εμπλέκεται στην αποθήκευση των τόνων νιτρικού αμμωνίου, το οποίο προκάλεσε την πολύνεκρη έκρηξη μία ημέρα πριν.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου θα ανατεθεί σε επιτροπή ανώτατων αξιωματικών του στρατού να χειριστεί όλα τα ζητήματα «ασφαλείας» στη λιβανέζικη πρωτεύουσα, σύμφωνα με την ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε μετά το πέρας της συνεδρίασης του Ανώτερου Συμβουλίου Άμυνας.

Ο επικεφαλής του Ερυθρού Σταυρού Τζορτζ Κατάνεχ δήλωσε τηλεφωνικά σε λιβανέζικο τηλεοπτικό δίκτυο ότι υπάρχουν ακόμη άνθρωποι παγιδευμένοι κάτω από συντρίμμια και ο απολογισμός των θυμάτων αναμένεται να γίνει ακόμη πιο βαρύς.

Ο Κατάνεχ πρόσθεσε μιλώντας στο LBCI ότι η οργάνωση συντονίζεται με το υπουργείο Υγείας για να αποφασιστεί σε ποια νεκροτομεία θα πρέπει να μεταφέρονται οι άνθρωποι ανασύρονται νεκροί και πού θα διακομίζονται οι τραυματίες, διότι τα νοσοκομεία δυσκολεύονται πολύ να αντεπεξέλθουν μπροστά στην πλημμύρα τραυματιών, πολλοί από τους οποίους είναι σε σοβαρή και κρίσιμη κατάσταση.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές στην Αθήνα, οι μέχρι στιγμής πληροφορίες αναφέρουν ότι μία Ελληνίδα πολίτης φέρεται να έχει χάσει τη ζωή της και ότι δύο ακόμη Ελληνίδες συγκαταλέγονται μεταξύ των τραυματιών. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το Ελληνορθόδοξο νοσοκομείο της Βηρυτού ετέθη εκτός λειτουργίας και οι ασθενείς μεταφέρθηκαν σε άλλα νοσοκομεία.

Η ελληνική Πρεσβεία στη Βηρυτό βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τις αρχές του Λιβάνου και με την ελληνική κοινότητα που διαμένει στη χώρα και παρέχει κάθε δυνατή βοήθεια, ενώ ενημερώνεται διαρκώς για τις εξελίξεις.

Το Γερμανικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι μέλη του προσωπικού της πρεσβείας της Γερμανίας στον Λίβανο τραυματίστηκαν στις ισχυρές εκρήξεις.

«Έχουμε επίσης τραυματίες μεταξύ του προσωπικού της πρεσβείας. Λαμβανομένων υπόψη των εκτεταμένων ζημιών στην αστική ζώνη της Βηρυτού, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε προς το παρόν το ενδεχόμενο και άλλοι Γερμανοί υπήκοοι να είναι μεταξύ των νεκρών και των τραυματιών», εξηγείται σε ανακοίνωση της γερμανικής διπλωματίας.

