Βοήθεια 253 εκατ. από τη σύνοδο δωρητών για τον Λίβανο

Πέντε ημέρες μετά την τρομακτική έκρηξη που ισοπέδωσε μέρος της Βηρυτού, η διεθνής κοινότητα διαβεβαίωσε σήμερα πως δεν «θα αφήσει τον Λίβανο να πέσει», όμως αξίωσε η βοήθειά της να διανεμηθεί «απευθείας» στον λαό του Λιβάνου και μια «διαφανής» έρευνα να διεξαχθεί για τα αίτια της καταστροφής.

«Σε αυτήν τη φρικτή περίοδο, ο Λίβανος δεν είναι μόνος», επισημαίνουν οι περίπου 30 αρχηγοί Κρατών και Κυβερνήσεων και υπουργοί, που συμμετείχαν στην τηλεδιάσκεψη, την οποία συνδιοργάνωσαν ο ΟΗΕ και η Γαλλία για να βοηθήσουν τον Λίβανο.

Πρέπει να «δράσουμε γρήγορα», προέτρεψε τους συμμετέχοντες ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν.

«Οι συμμετέχοντες συμφώνησαν πως η βοήθειά τους θα πρέπει να είναι έγκαιρη, επαρκής και σε συμφωνία με τις ανάγκες του λαού του Λιβάνου, να συντονισθεί υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών και να παρασχεθεί απευθείας στον λαό του Λιβάνου, με τη μέγιστη αποτελεσματικότητα και διαφάνεια», επισήμαναν οι εκπρόσωποι των χωρών- δωρητών, μεταξύ αυτών οι πρόεδροι των ΗΠΑ και της Γαλλίας, Ντόναλντ Τραμπ και Εμανουέλ Μακρόν, σε μια ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά την τηλεδιάσκεψη.

