Πυρκαγιές-ΗΠΑ: Δεκάδες άνθρωποι αγνοούνται στο Ορεγκον

Δεκάδες άνθρωποι αγνούνται στις κομητείες Τζάκσον, Μάριον και Λέιν του Όρεγκον, δήλωσε η κυβερνήτης Κέιτ Μπράουν, ενώ τουλάχιστον 24 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και περίπου μισό εκατομμύριο στην πολιτεία αυτή έλαβαν εντολή να εκκενώσουν τις εστίες τους εξαιτίας των τεράστιων πυρκαγιών που ωθούμενες από τους ισχυρούς ανέμους κατακαίνε τη Δυτική Ακτή των ΗΠΑ.

Σχεδόν 100 πυρκαγιές έχουν κάψει μια έκταση 20.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων στις Δυτικές Πολιτείες, με το Όρεγκον να έχει πληγεί περισσότερο απ’ όλες.

Smoke from wildfires created some creepy scenes out in California. pic.twitter.com/6YpjpfpD3Z