NASA: Ζητούνται εταιρείες για συλλογή υλικού στο φεγγάρι

Η NASA αναζητά προτάσεις από ιδιωτικές εταιρείες που ενδιαφέρονται να μεταφέρουν πέτρες, χώμα και άλλα υλικά της σεληνιακής επιφάνειας, πίσω στη Γη. Πρόκειται για μέρος του ευρύτερου σχεδίου της NASA για την ενθάρρυνση της ιδιωτικής εξερεύνησης του διαστήματος.

Στο πλαίσιο της νέας πρωτοβουλίας, μία ή και περισσότερες εταιρείες θα ξεκινήσουν μια αποστολή στο φεγγάρι όπου θα συλλέξουν από 50 έως 500 γραμμάρια σεληνιακού ρεγόλιθου από την επιφάνεια του πλανήτη. Εάν μπορέσουν να αποθηκεύσουν το δείγμα σε κατάλληλο δοχείο και να στείλουν εικόνες και δεδομένα στη NASA για να αποδείξουν ότι το δείγμα έχει συλλεχθεί και μπορεί να μεταφερθεί στη Γη με ασφάλεια, η αμερικανική διαστημική υπηρεσία θα πληρώσει την εταιρεία 15.000 με 25.000 δολάρια.

Η εταιρεία ή εταιρείες που θα επιλεχθούν, θα λάβουν το 10% της πληρωμής της αφού επιλεγεί η προσφορά τους από τη NASA, άλλο 10% μετά την έναρξη της αποστολής και το υπόλοιπο 80% κατά την παράδοση των υλικών. Η NASA ευελπιστεί ότι αυτές οι ανταλλαγές θα έχουν ολοκληρωθεί έως το 2024 και η παράδοση ενδέχεται να πραγματοποιηθεί στη Σελήνη. Επιπλέον, η διαστημική υπηρεσία θα έχει την αποκλειστική ιδιοκτησία του υλικού.

Σήμερα, υπάρχει μεγάλη ζήτηση για σεληνιακό υλικό μεταξύ των επιστημόνων. Σχεδόν όλο το υλικό που βρίσκεται στην κατοχή της NASA συλλέχθηκε κατά τη διάρκεια του προγράμματος Apollo. Ενώ αυτή πρωτοβουλία θα φέρει μόνο μια μικρή ποσότητα υλικού πίσω στη Γη, σε σύγκριση με τις εκατοντάδες κιλά που συγκεντρώθηκαν κατά τη διάρκεια της αποστολής του Apollo, θα μπορούσε να είναι το πρώτο βήμα για τη δημιουργία μιας νέας διαδικασίας όπου η NASA θα αγοράζει υλικά από τον ιδιωτικό τομέα αντί να αφιερώνει πόρους σε κατασκευή και έναρξη αποστολών για αυτό τον σκοπό.

