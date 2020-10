Σε μεγάλη οικονομική κρίση μετατρέπεται η πανδημία κορωνοϊού, όπως δήλωσε η επικεφαλής οικονομολόγος της Παγκόσμιας Τράπεζας Κάρμεν Ράινχαρτ, η οποία προειδοποίησε για την πιθανότητα εμφάνισης χρηματοπιστωτικής κρίσης.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, σημείωσε: «Δεν ξεκίνησε ως χρηματοπιστωτική κρίση, αλλά μετατρέπεται σε μια μεγάλη οικονομική κρίση, με πολύ σοβαρές χρηματοοικονομικές συνέπειες. Είναι μακρύς ο δρόμος που έχουμε μπροστά μας».

Η Reinhart, η οποία ανέλαβε τον νέο της ρόλο τον Ιούνιο, είναι γνωστή για τη δουλειά της με τον συνάδελφό της Kenneth Rogoff στο βιβλίο τους (2009) για την τελευταία οικονομική κρίση «This Time is Different: Eight Centuries of Financial Folly».

Ερωτηθείσα για το αν οι αγορές ομολόγων από τις κεντρικές τράπεζες, για να διατηρήσουν τα yields χαμηλά, είναι τελικά ένα παιχνίδι που δεν αποδίδει όταν το κάνουν όλοι, η Ράινχαρτ είπε:«Είναι ένας πόλεμος. Κατά τη διάρκεια των πολέμων, οι κυβερνήσεις χρηματοδοτούν τις πολεμικές τους δαπάνες, ωστόσο μπορούν και τώρα, καθώς υπάρχουν τρομερές ανάγκες».

«Το σενάριο στο οποίο βρισκόμαστε δεν είναι βιώσιμο», πρόσθεσε.