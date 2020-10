Ποιος φοβάται ότι τα ρομπότ θα αυξήσουν τις ανισότητες

Αλληλεπιδρούμε καθημερινά με ρομπότ, έξυπνες μηχανές και λογισμικά, προσθετική και εμφυτεύματα και είναι δύσκολο να προβλέψει κανείς τις συνέπειες της ανάπτυξης και της χρήσης των νέων τεχνολογιών.

Πριν από δυο χρόνια, ερευνητές από τέσσερις ηπείρους ένωσαν τις δυνάμεις τους στο ερευνητικό έργο SIENNA (Stakeholder-Informed Ethics for New technologies with high socio-economic and human rights impact), με στόχο την αξιολόγηση της επίδρασης των νέων τεχνολογιών στα ανθρώπινα δικαιώματα και την ηθική, ειδικά όσον αφορά τη γενετική, την τεχνητή νοημοσύνη και τη ρομποτική.

Το πρόγραμμα SIENNA που διευθύνεται από το ολλανδικό Πανεπιστήμιο του Twente, πραγματοποίησε έρευνα σε 11.000 ενήλικες από τη Γερμανία, την Ελλάδα, τις Κάτω Χώρες, την Πολωνία, την Ισπανία, τη Σουηδία, τη Βραζιλία, τη Νότια Αφρική, τη Νότια Κορέα και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Από ελληνικής πλευράς συμμετείχε το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, με επιστημονική υπεύθυνη την Αν. Καθηγήτρια Μαρία Κανελλοπούλου-Μπότη.

Σε όλες τις χώρες όπου διεξήχθη η έρευνα, οι ερωτηθέντες δήλωσαν ότι αναμένουν την ταχεία ανάπτυξη έξυπνων συσκευών που θα μπορούν να κατανοήσουν πολύπλοκες έννοιες και να επικοινωνήσουν όπως και οι άνθρωποι. Αυτό, πιστεύουν, θα αλλάξει ριζικά την κοινωνία και θα αυξήσει τις ανισότητες.

Το 80% των ερωτηθέντων πιστεύουν ότι η τεχνητή νοημοσύνη και οι ραγδαίες εξελίξεις στη ρομποτική θα αλλάξουν σημαντικά τη χώρα τους τα επόμενα 20 χρόνια. Το 46% είναι θετικό ως προς τον αντίκτυπο που θα έχουν οι έξυπνες συσκευές στη χώρα τους, ενώ το 30% δηλώνει αρνητικό. Οι Ολλανδοί και οι Νότιο-Κορεάτες θεωρούν θετική αυτή την εξέλιξη (61% και 55%), ενώ οι Γάλλοι, όχι (31%). Περισσότεροι από τους μισούς ερωτηθέντες (55%) πιστεύουν ότι θα έχουν λιγότερο έλεγχο στη ζωή τους, ενώ μόνο το 13% πιστεύει ότι θα έχει περισσότερο.

Όσον αφορά τη ρομποτική, περισσότεροι από τους μισούς ερωτηθέντες (52%) δήλωσαν ότι δεν θέλουν ανθρωπόμορφα ρομπότ στον χώρο εργασίας τους ή στον δημόσιο χώρο, ενώ το 29% δεν έχει πρόβλημα με αυτό.

«Οι περισσότεροι άνθρωποι αποδέχονται τα ρομπότ και την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά απορρίπτουν τα ρομπότ με ανθρωπόμορφα χαρακτηριστικά», λέει ο Φίλιπ Μπρέι, καθηγητής επιστημονικής φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο Twente και συντονιστής του προγράμματος SIENNA. «Γνωρίζουμε ότι η αλληλεπίδραση με τις μηχανές έχει τεράστια πλεονεκτήματα. Αλλά η αυξανόμενη εξάρτησή μας από τις νέες τεχνολογίες, μπορεί να έχει αντίκτυπο στην αυτονομία μας. Εάν δεν έχουν όλοι ίση πρόσβαση στην τεχνολογία, τότε κινδυνεύουμε να έχουμε μια άνιση κοινωνία», προσθέτει.

Το έργο SIENNA χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Προγράμματος έρευνας και καινοτομίας HORIZON 2020 και έχει 12 εταίρους στην Ευρώπη, την Ασία, την Αφρική και τη Βόρεια και Νότια Αμερική.

Τα αποτελέσματα της έρευνας του προγράμματος SIENNA είναι διαθέσιμα εδώ.

ΠΗΓΗ: ΕΡΤ, Innovationorigins