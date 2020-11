Διευρύνει το προβάδισμα στη Νεβάδα ο Μπάιντεν

Το προβάδισμα του Τζο Μπάιντεν επί του Ντόναλντ Τραμπ στην πολιτεία της Νεβάδα έχει διευρυνθεί σύμφωνα με τα νεώτερα στοιχεία, με τον υποψήφιο των Δημοκρατικών να πλησιάζει ακόμα πιο κοντά στο να γίνει ο επόμενος ένοικος του Λευκού Οίκου.

Με καταμετρημένο το 87% των ψήφων, ο Μπάιντεν λαμβάνει ποσοστό 49,5% ενώ ο Τραμπ συγκεντρώνει το 48,5%, ανέφερε η εταιρεία δημοσκοπήσεων Edison Research. Στην κομητεία Κλαρκ, όπου βρίσκεται το Λας Βέγκας, ο υποψήφιος των Δημοκρατικών προηγείται με ποσοστό 53,1%, έναντι 45,2% για τον Ρεπουμπλικάνο απερχόμενο πρόεδρο.

Με τα ως τώρα δεδομένα, ο Μπάιντεν συγκεντρώνει 264 εκλέκτορες έναντι 213 του Τραμπ. Αν επικρατήσει τελικά στη Νεβάδα θα φτάσει στους 270 εκλέκτορες, όσους χρειάζεται ένας υποψήφιος για να ανακηρυχθεί πρόεδρος.

Στην πολιτεία της Τζόρτζια, με καταμετρημένο το 98% των ψήφων, ο Τραμπ διατηρεί προβάδισμα με 49,5%, έναντι 49,2% του Μπάιντεν. Ωστόσο, στην κομητεία Φούλτον, με πρωτεύουσα την Ατλάντα, ο Μπάιντεν συγκεντρώνει ποσοστό 72,6%, έναντι μόλις 26,3% του Τραμπ.

Στη Βόρεια Καρολίνα, με καταμετρημένο το 95% των ψήφων, ο Τραμπ παραμένει μπροστά με 50%, έναντι 48,6% του Μπάιντεν. Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος διατηρεί το προβάδισμα και στην Πενσυλβάνια, με ποσοστό 50,3% έναντι 48,4% του Μπάιντεν, με καταμετρημένο το 92% των ψήφων.

Για την Αριζόνα, η επικεφαλής του προεκλογικού επιτελείου του Μπάιντεν, Τζεν Ο’Μάλεϊ Ντίλον, δήλωσε νωρίτερα ότι ίσως χρειαστεί λίγος χρόνος μέχρι να εκδοθούν τα τελικά αποτελέσματα, εκτιμώντας ότι η διαφορά μεταξύ των δύο υποψηφίων στην Πολιτεία αυτή ίσως είναι πολύ μικρή.

Οι τρεις εκλέκτορες της Αλάσκας δεν έχουν ακόμη κριθεί, πάντως κανένας Δημοκρατικός δεν έχει επικρατήσει σε αυτήν εδώ και δεκαετίες και δεν θεωρείται πως υπάρχουν και πολλές αμφιβολίες για το ποιος θα κερδίσει.

Εν τω μεταξύ πάντως ο Τραμπ εξακολουθεί με tweets να αμφισβητεί την εκλογική διαδικασία:

«Σταματήστε την καταμέτρηση!»

«Βρίσκουν ψήφους στον Μπάιντεν παντού, στην Πενσιλβάνια, στο Ουισκόνσιν και στο Μίσιγκαν. Τόσο κακό για τη χώρα».

«Δουλεύουν σκληρά για να κάνουν προβάδισμα 500.000 στην Πενσιλβάνια να εξαφανιστεί. Όπως στο Μίσιγκαν και αλλού».

They are working hard to make up 500,000 vote advantage in Pennsylvania disappear — ASAP. Likewise, Michigan and others!

They are finding Biden votes all over the place — in Pennsylvania, Wisconsin, and Michigan. So bad for our Country!